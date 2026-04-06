Až dvaja spoluhráči Slovákov. Hviezdy týždňa ťahajú svoje tímy do play-off

Timo Meier, Dougie Hamilton a Jack Hughes. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|6. apr 2026 o 19:37
Krídelník Pittsburghu Rickard Rakell, center Jack Hughes z New Jersey a Robert Thomas zo St. Louis sa stali Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL.

Rackella vyhlásili za prvú hviezdu. Švéd vsietil v piatich dueloch sedem gólov, pridal aj asistenciu a mal výrazný podiel na tom, že Penguins sa v Metropolitnej divízii posunuli na druhé miesto. Vo Východnej konferencii im patrí piata priečka.

Jack Hughes zaznamenal v uplynulom týždni deväť bodov (3+6), najviac v celej profilige.

Spoluhráč slovenského obrancu Šimona Nemca sa vo víťaznom dueli proti Washingtonu (7:3) blysol piatimi bodmi, čo sa mu podarilo prvýkrát v kariére. Na konto si pripísal dva góly a tri asistencie.

Thomas si v sledovanom období vylepšil štatistiky o päť gólov a tri asistencie. Aj vďaka nemu Blues so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským v Západnej konferencii ešte živia šancu na druhú voľnú kartu do play off.

