VIDEO: Gudas sa proti Torontu nechal zbiť. Idem čeliť vlastným chybám, prehlásil

Český hokejista Radko Gudas pred pár týždňami ukončil sezónu hviezde Toronta Austonovi Matthewsovi.
Vynechať musel päť zápasov, zatiaľ čo americký útočník musel absolvovať operáciu a zo zraneného kolena sa bude zotavovať ešte dlhé obdobie.
V noci Anaheim aj s Gudasom nastúpil proti Maple Leafs a na ľade bolo cítiť túžbu po odplate.
"Javorové listy" išli po českom obrancovi a chceli mu splatiť to, čo nedokázali na ľade Toronta, keď sa svojho kapitána nikto nezastal.
Kapitán Anaheimu pritom na nočný duel ani nemusel nastúpiť. Minulý týždeň sa zranil a stále nebol úplne fit. Proti Torontu však hrať chcel.
„Idem čeliť vlastným chybám,“ povedal pred stretnutím.
„To je dôvod, prečo idem hrať. Je to jeden z tých zápasov, v ktorých musím nastúpiť.“
Gudas bol na ľade už pri úvodnom buly a trvalo len tri sekundy, dokým ho na súboj vyzval Max Domi.
V pästnom súboji to však vyzeralo, že kapitán Anaheimu je ochotný prijať trest a „nechať sa zbiť“. Domiho neudrel ani raz. Útočník Toronta poslal Gudasa po pár úderoch k zemi.
V zámorí Gudasa za tento počin rešpektujú. Postavil sa za vlastnú chybu a aj napriek zraneniu nastúpil.
Ďalšiu bitku s ním chcel vyvolať Michael Pezzetta. Čech však túto ponuku neprijal a Kanaďan za strkanie čiarového rozhodcu dostal osobný trest do konca zápasu.
Na zápase bol prítomný aj šéf oddelenia pre hráčsku bezpečnosť George Parros, ktorý si chcel dianie a možné zákroky na hrane pozrieť osobne.
Gudasa na súboj v polovici druhej tretiny vyzval aj Jake McCabe. Obaja hráči už zhodili rukavice a chystali sa na bitku, ale čiarový rozhodca ju rýchle zastavil.
Hráči Maple Leafs si v zápase pripísali až 61 trestných minút. Duel nedohrali za nešportové správanie Pezzetta ani Domi, ktorý sa pobil aj s Minťukovom.
Gudas v zápase odohral len 7 minút a desať sekúnd a pripísal si 17 trestných minút. V druhej polovici stretnutia už nehral, ale ostal na striedačke.
Torontu už o nič nešlo, Anaheim však stále potrebuje cenné body smerom do play-off.
Ducks v zápase viedli 3:1, ale Leafs vyrovnali a otočili stav stretnutia. Hostia nakoniec vyhrali 5:4 po predĺžení.
„Mali sme motiváciu, to určite,“ hovoril útočník Toronta Matthew Knies. „Myslím si, že sme silno bojovali počas celého zápasu.“
Torontu patrí 14. miesto vo Východnej konferencii. Anaheim stále vedie Pacifickú divíziu s 87 bodmi. Pred Edmontonom má štvorbodový náskok.
