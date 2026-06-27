Očakávanou jednotkou draftu sa stal útočník McKenna. Slováci sa v prvom kole nedočkali

Gavin McKenna počas draftu NHL 2026.
Gavin McKenna počas draftu NHL 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. jún 2026 o 06:38
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V prvom kole zazneli mená hráčov siedmich rôznych národností.

V prvom kole draftu zámorskej NHL si kluby nevybrali žiadneho slovenského hokejistu.

Kanadský útočník Gavin McKenna sa stal celkovou jednotkou, keď po ňom siahlo Toronto Maple Leafs.

San Jose Sharks si z druhého miesta vybrali švédskeho útočníka Ivara Stenberga, trojicu najvyššie draftovaných hráčov uzavrel kanadský útočník Caleb Malhotra, po ktorom siahol Vancouver.

V prvom kole zazneli mená hráčov siedmich rôznych národností. Najväčší záujem bol tradične o Kanaďanov (11), za ktorým nasledovali Švédi (7).

Kluby si vybrali iba obrancov a útočníkov, v 1. kole ani jeden nesiahol po brankárovi.

Priamo počas výberu talentovaných mladíkov došlo k viacerým hráčskym transakciám a posunom miest na drafte.

Pôsobisko zmenili útočníci John-Jason Peterka (Boston), Pavel Dorofejev (NY Rangers), Mason McTavish (St. Louis) či brankár Sebastian Cossa (Utah).

VIDEO: McKenna sa stal jednotkou draftu

Je to niečo neuveriteľné, bláznivé

McKenna bol dlhodobo v popredí preddraftových rebríčkov a napokon sa stal celkovou jednotkou.

„Je to niečo neuveriteľné, bláznivé. V prvom rade ďakujem mojej rodine. Ľúbim vás, bez vás by som tu nebol. Takisto ďakujem aj všetkým ľuďom doma v Yukone. Som veľmi vďačný, ani neviem nájsť slová,“ uviedol McKenna.

Maple Leafs oznámili svoju voľbu prostredníctvom kanadského speváka Justina Biebera, ktorý je veľký fanúšik klubu.

Priamo v buffalskom KeyBank centre oznámil meno hráča, ktorý sa stal treťou jednotkou draftu, ktorú získali Maple Leafs. Tí draftovali z najvyššej pozície aj v rokoch 1985 (Wendel Clark) a 2016 (Auston Matthews).

„To, že som tu, je splnený sen. Ťažko sa to opisuje slovami. Viem, že tento chalan to čoskoro naplno rozbalí,“ uviedol Bieber pre SN.

McKennu privítal v Toronte aj Auston Matthews, ktorého si klub vybral ako celkovú jednotku pred desiatimi rokmi.

„Viem, aké vzrušujúce je to pre teba, pre tvoju rodinu a aká je to česť. Gratulujem a sme nadšení, že sa pripojíš k Maple Leafs. Príchádzaš do klubu s úžasnou históriou a fanúšikovskou základňou.

Všetci pracujeme na tom, aby sme spoločne napísali ďalšiu skvelú kapitolu a ty budeš dôležitá súčasť,“ uviedol Matthews vo videoodkaze.

Pozíciu jednotky neohrozila ani kauza

Osemnásťročný McKenna bol už niekoľko rokov v pozícii favorita draftu 2026. Uplynulá sezóna však pre neho nebola ideálna, strávil ju v tíme Penn State Univerzity.

Po prechode z kanadskej juniorskej súťaže do univerzitnej NCAA sa pomalšie rozbiehal.

Niektorí hokejoví odborníci sa domnievali, že by sa jednotkou mohol stať aj Stenberg, ktorý sa prezentoval konzistentnými výkonmi v SHL a upútal na seba pozornosť aj na MS vo Švajčiarsku.

V drese Frölundu odohral v sezóne 2025/2026 celkovo 49 zápasov so ziskom 37 bodov (11+26). So švédskom získal titul majstra sveta na MS hráčov do 20 rokov. Na MS vo Švajčiarsku zaujal 8 bodmi (4+4) v 8 zápasoch.

McKennovu pozíciu mohla ohroziť aj kauza z konca januára, keď sa zapojil do potýčky v bare, v ktorom neznámy výtržník obťažoval McKennovu matku. Hokejista mu uštedril niekoľko úderov päsťou a spôsobil mu zlomeninu čeľuste.

McKennova produktivita následne stúpla a napokon nazbieral 51 bodov v 35 zápasoch (15 gólov, 36 asistencií). Za sebou má už viacero mládežníckych šampionátov.

Na MS hráčov do 18 rokov získal zlatú medailu, ku ktorej prispel 20 bodmi (10+10) v 7 zápasoch.

Na MS hráčov do 20 rokov v sezóne 2025/2026 bol druhý najproduktívnejší hráč turnaja so 14 bodmi (4+10) v 7 zápasoch.

Vancouver siahol po synovi trénera

K zaujímavej situácii došlo pri voľbe Vancouveru. Hlavným trénerom Canucks sa nedávno stal Manny Malhotra, ktorý je otec Caleba.

Ten strávil sezónu 2025/2026 v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Odohral v nej celkovo 82 zápasov, v ktorých nazbieral 110 bodov za 42 gólov a 68 asistencií.

Klub Buffalo Sabres získal voľbu zo 4. miesta v nedávnej výmene z Chicaga Blackhawks. Využil ju na zisk ofenzívneho kanadského obrancu Daxona Rudolpha.

Po obrancovi siahli aj New York Rangers, ktorí si z 5. miesta vybrali Albertsa Šmitsa. Ten sa stal najvyššie draftovaným Lotyšom v histórii.

Druhé kolo draftu je na programe v sobotu od 17.00 SELČ.

V preddraftových rebríčkoch majú zo Slovákov najvyššiu šancu na draft Lucián Bernát, Roderik Černák, Tomáš Chrenko, Jakub Floriš, Adam Goljer, Roberto Henriquez či Samuel Hrenák.

NHL draft 2026 - 1. kolo

1. Gavin McKenna (Kan./Toronto Maple Leafs)

2. Ivar Stenberg (Švéd./San Jose Sharks)

3. Caleb Malhotra (Kan./Vancouver Canucks)

4. Daxon Rudolph (Kan./Buffalo Sabres)

5. Alberts Šmits (Lot./New York Rangers)

6. Carson Carels (Kan./Calgary Flames)

7. Chase Reid (USA/Seattle Kraken)

8. Viggo Björck (Švéd./Winnipeg Jets)

9. Keaton Verhoeff (Kan./San Jose Sharks)

10. Wyatt Cullen (Kan./Nashville Predators)

11. Tynan Lawrence (Kan./St. Louis Blues)

12. Alexander Command (Švéd./New Jersey Devils)

13. Malte Gustafsson (Švéd./New York Islanders)

14. Oscar Hemming (Fín./Columbus Blue Jackets)

15. Nikita Klepov (USA/Anaheim Ducks)

16. Maddox Dagenais (Kan./St. Louis Blues)

17. Ethan Belchetz (Kan./Utah Mammoth)

18. Oliver Suvanto (Fín./Washington Capitals)

19. Eltpn Hermansson (Švéd./Los Angeles Kings)

20. Iľja Morozov (Rus./Buffalo Sabres)

21. Ryan Lin (Kan./San Jose Sharks)

22. Liam Ruck (Kan./Pittsburgh Penguins)

23. J.P. Hurlbert (USA/Detroit Red Wings)

24. Adam Novotný (ČR/Vancouver Canucks)

25. Jonas Lagerberg Hoen (Švéd./Ottawa Senators)

26. Gleb Pugačev (Rus./Montreal Canadiens)

27. Maksim Sokolovskij (Rus./Philadelphia Flyers)

28. Marcus Nordmark (Švéd./Anaheim Ducks)

29. Juho Piiparinen (Fín./Vegas Golden Knights)

30. Jack Hextall (USA/Calgary Flames)

31. Tommy Bleyl (USA/Nashville Predators)

32. Jaxon Cover (Kan./Ottawa Senators)

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