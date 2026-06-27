Očakávanou jednotkou draftu sa stal útočník McKenna. Slováci sa v prvom kole nedočkali

V prvom kole draftu zámorskej NHL si kluby nevybrali žiadneho slovenského hokejistu.
Kanadský útočník Gavin McKenna sa stal celkovou jednotkou, keď po ňom siahlo Toronto Maple Leafs.
San Jose Sharks si z druhého miesta vybrali švédskeho útočníka Ivara Stenberga, trojicu najvyššie draftovaných hráčov uzavrel kanadský útočník Caleb Malhotra, po ktorom siahol Vancouver.
V prvom kole zazneli mená hráčov siedmich rôznych národností. Najväčší záujem bol tradične o Kanaďanov (11), za ktorým nasledovali Švédi (7).
Kluby si vybrali iba obrancov a útočníkov, v 1. kole ani jeden nesiahol po brankárovi.
Priamo počas výberu talentovaných mladíkov došlo k viacerým hráčskym transakciám a posunom miest na drafte.
Pôsobisko zmenili útočníci John-Jason Peterka (Boston), Pavel Dorofejev (NY Rangers), Mason McTavish (St. Louis) či brankár Sebastian Cossa (Utah).
VIDEO: McKenna sa stal jednotkou draftu
Je to niečo neuveriteľné, bláznivé
McKenna bol dlhodobo v popredí preddraftových rebríčkov a napokon sa stal celkovou jednotkou.
„Je to niečo neuveriteľné, bláznivé. V prvom rade ďakujem mojej rodine. Ľúbim vás, bez vás by som tu nebol. Takisto ďakujem aj všetkým ľuďom doma v Yukone. Som veľmi vďačný, ani neviem nájsť slová,“ uviedol McKenna.
Maple Leafs oznámili svoju voľbu prostredníctvom kanadského speváka Justina Biebera, ktorý je veľký fanúšik klubu.
Priamo v buffalskom KeyBank centre oznámil meno hráča, ktorý sa stal treťou jednotkou draftu, ktorú získali Maple Leafs. Tí draftovali z najvyššej pozície aj v rokoch 1985 (Wendel Clark) a 2016 (Auston Matthews).
„To, že som tu, je splnený sen. Ťažko sa to opisuje slovami. Viem, že tento chalan to čoskoro naplno rozbalí,“ uviedol Bieber pre SN.
McKennu privítal v Toronte aj Auston Matthews, ktorého si klub vybral ako celkovú jednotku pred desiatimi rokmi.
„Viem, aké vzrušujúce je to pre teba, pre tvoju rodinu a aká je to česť. Gratulujem a sme nadšení, že sa pripojíš k Maple Leafs. Príchádzaš do klubu s úžasnou históriou a fanúšikovskou základňou.
Všetci pracujeme na tom, aby sme spoločne napísali ďalšiu skvelú kapitolu a ty budeš dôležitá súčasť,“ uviedol Matthews vo videoodkaze.
Pozíciu jednotky neohrozila ani kauza
Osemnásťročný McKenna bol už niekoľko rokov v pozícii favorita draftu 2026. Uplynulá sezóna však pre neho nebola ideálna, strávil ju v tíme Penn State Univerzity.
Po prechode z kanadskej juniorskej súťaže do univerzitnej NCAA sa pomalšie rozbiehal.
Niektorí hokejoví odborníci sa domnievali, že by sa jednotkou mohol stať aj Stenberg, ktorý sa prezentoval konzistentnými výkonmi v SHL a upútal na seba pozornosť aj na MS vo Švajčiarsku.
V drese Frölundu odohral v sezóne 2025/2026 celkovo 49 zápasov so ziskom 37 bodov (11+26). So švédskom získal titul majstra sveta na MS hráčov do 20 rokov. Na MS vo Švajčiarsku zaujal 8 bodmi (4+4) v 8 zápasoch.
McKennovu pozíciu mohla ohroziť aj kauza z konca januára, keď sa zapojil do potýčky v bare, v ktorom neznámy výtržník obťažoval McKennovu matku. Hokejista mu uštedril niekoľko úderov päsťou a spôsobil mu zlomeninu čeľuste.
McKennova produktivita následne stúpla a napokon nazbieral 51 bodov v 35 zápasoch (15 gólov, 36 asistencií). Za sebou má už viacero mládežníckych šampionátov.
Na MS hráčov do 18 rokov získal zlatú medailu, ku ktorej prispel 20 bodmi (10+10) v 7 zápasoch.
Na MS hráčov do 20 rokov v sezóne 2025/2026 bol druhý najproduktívnejší hráč turnaja so 14 bodmi (4+10) v 7 zápasoch.
Vancouver siahol po synovi trénera
K zaujímavej situácii došlo pri voľbe Vancouveru. Hlavným trénerom Canucks sa nedávno stal Manny Malhotra, ktorý je otec Caleba.
Ten strávil sezónu 2025/2026 v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Odohral v nej celkovo 82 zápasov, v ktorých nazbieral 110 bodov za 42 gólov a 68 asistencií.
Klub Buffalo Sabres získal voľbu zo 4. miesta v nedávnej výmene z Chicaga Blackhawks. Využil ju na zisk ofenzívneho kanadského obrancu Daxona Rudolpha.
Po obrancovi siahli aj New York Rangers, ktorí si z 5. miesta vybrali Albertsa Šmitsa. Ten sa stal najvyššie draftovaným Lotyšom v histórii.
Druhé kolo draftu je na programe v sobotu od 17.00 SELČ.
V preddraftových rebríčkoch majú zo Slovákov najvyššiu šancu na draft Lucián Bernát, Roderik Černák, Tomáš Chrenko, Jakub Floriš, Adam Goljer, Roberto Henriquez či Samuel Hrenák.
NHL draft 2026 - 1. kolo
1. Gavin McKenna (Kan./Toronto Maple Leafs)
2. Ivar Stenberg (Švéd./San Jose Sharks)
3. Caleb Malhotra (Kan./Vancouver Canucks)
4. Daxon Rudolph (Kan./Buffalo Sabres)
5. Alberts Šmits (Lot./New York Rangers)
6. Carson Carels (Kan./Calgary Flames)
7. Chase Reid (USA/Seattle Kraken)
8. Viggo Björck (Švéd./Winnipeg Jets)
9. Keaton Verhoeff (Kan./San Jose Sharks)
10. Wyatt Cullen (Kan./Nashville Predators)
11. Tynan Lawrence (Kan./St. Louis Blues)
12. Alexander Command (Švéd./New Jersey Devils)
13. Malte Gustafsson (Švéd./New York Islanders)
14. Oscar Hemming (Fín./Columbus Blue Jackets)
15. Nikita Klepov (USA/Anaheim Ducks)
16. Maddox Dagenais (Kan./St. Louis Blues)
17. Ethan Belchetz (Kan./Utah Mammoth)
18. Oliver Suvanto (Fín./Washington Capitals)
19. Eltpn Hermansson (Švéd./Los Angeles Kings)
20. Iľja Morozov (Rus./Buffalo Sabres)
21. Ryan Lin (Kan./San Jose Sharks)
22. Liam Ruck (Kan./Pittsburgh Penguins)
23. J.P. Hurlbert (USA/Detroit Red Wings)
24. Adam Novotný (ČR/Vancouver Canucks)
25. Jonas Lagerberg Hoen (Švéd./Ottawa Senators)
26. Gleb Pugačev (Rus./Montreal Canadiens)
27. Maksim Sokolovskij (Rus./Philadelphia Flyers)
28. Marcus Nordmark (Švéd./Anaheim Ducks)
29. Juho Piiparinen (Fín./Vegas Golden Knights)
30. Jack Hextall (USA/Calgary Flames)
31. Tommy Bleyl (USA/Nashville Predators)
32. Jaxon Cover (Kan./Ottawa Senators)