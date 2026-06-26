Týždeň výmen v NHL: Nemcovi manažér sľubuje väčšiu rolu. Tkachukovi novinku povedal starý otec

"Našli sme Nema," znelo na sociálnej sieti Calgary Flames po zisku slovenského obrancu Šimona Nemca.
Výmena mladého beka bola jednou z mnohých, ktoré sa v posledných dňoch stali. V NHL sa roztrhlo vrece s prestupmi.
Generálni manažéri nažhavili telefónne linky a ešte pred draftom a otvorením trhu s voľnými hráčmi zamiešali kartami.
A to nie s hocijakými.
Od uplynulého piatku sa udialo 15 výmen a súčasťou mnohých z nich bolo zvučné meno. Viaceré hviezdne mená sú stále na stole.
Stále sa čaká, čo sa udeje s kapitánom Detroitu, Dylanom Larkinom, či s tretím najlepším strelcom uplynulej sezóny, Jasonom Robertsonom.
V Dallase mu skončí zmluva a stane sa obmedzeným voľným hráčom.
Tím mu ponúkol podobnú zmluvu, ako má Rantanen – 12 miliónov ročne na 8 rokov. On však chce okolo 14 miliónov.
Insider Elliotte Friedman informoval, že Seattle mu ponúkol až 15 miliónov ročne, ale Robertson túto možnosť odmietol. V Seattli navyše nie je žiadna štátna daň, ale americký útočník zrejme preferuje tím, kde môže vyhrávať.
Jeho výmena je však stále pravdepodobná.
V tomto článku rekapitulujeme tie najzaujímavejšie výmeny uplynulého týždňa.
Zjednotení Tkachukovci
Celá výmena: Brady Tkachuk z Ottawy na Floridu za dve voľby v 1. kole 2026 (9. a 25. celkovo, patriaca Tampe), v 1. kole 2029 a v 2. kole 2027.
Najväčší „blockbuster“ sa udial medzi hlavným mestom Kanady a Floridou.
Na juhovýchode Ameriky nastane bratské spojenie. Brady Tkachuk si po spoločnej hre s bratom na olympijských hrách zahrá s Matthewom aj v klubových farbách.
Teraz už bývalý kapitán Senators požiadal klub o výmenu, respektíve povedal, že s klubom by o dva roky nepredĺžil zmluvu.
„Nastal čas na novú kapitolu. Nebolo to ľahké rozhodnutie,“ povedal americký krídelník.
Ottawa nemala veľa možností. Mohla by čakať, kým skončí Bradymu kontrakt, ale jeho budúcnosť v klube by bola veľkou a rušivou témou. Rozhodli sa tak pre výmenu.
Získanú 9. voľbu v drafte už aj poslali do San Jose a priviedli talentovaného mladíka Williama Eklunda.
Brady nemal problém výmenu na Floridu odobriť. Lákal ho úspešný tím, ktorý má na konte dva Stanley Cupy z posledných troch rokov, a zároveň spolupráca s bratom.
„Máme mladé rodiny a predstava toho, že naše deti budú vyrastať spolu, je krásna a výnimočná,“ hovoril.
Aj o samotnej výmene sa bratia dozvedeli spolu. V ten deň mali ráno krst a potom spoločný rodinný obed.
„Robili sme si spoločné fotky a nebol som vtedy na mobile. Môj starý otec sa uprostred toho postavil a vraví: ‚Toto je zaujímavé. Emily Kaplan píše, že ťa práve vymenili na Floridu. ‘ Ja som sa len pýtal, čo sa deje,“ vysvetľoval Brady v zábavnej show Pata MacAfeeho.
„Zobral som mobil a videl som, že mám asi desať zmeškaných hovorov. Uvedomil som si, že sa to naozaj stalo. Tak sme sa potom spolu smiali a tešili.“
Florida sa po neúspešnej sezóne plnej zranení pokúsi o návrat medzi elitu. Mužstvo má stále solídny káder a podľa slov generálneho manažéra Billa Zita to nie je koniec ich aktivity. Najviac potrebujú posilniť bránkovisko, v ktorom končí zmluva Sergejovi Bobrovskému.
Cieľ je, aby bol Nemec v mužstve ďalších 15 rokov
Celá výmena: Šimon Nemec a Maxim Tsyplakov z New Jersey do Calgary za voľby v 1. kole 2027 (patriacu Vegas), v 1. kole 2028 (patriaca Coloradu), v 2. kole 2026 (35. celkovo, patriaca Rangers) a Etiennea Morina.
Nemcova pozícia v New Jersey nebola dobrá – nemali pre neho veľa priestoru v zostave ani pod platovým stropom a špekulácie o jeho možnej výmene sa intenzívne šírili počas posledných mesiacov.
Prestup do Calgary tak dával zmysel pre obe strany.
Flames získali obrancu s veľkým potenciálom, Devils flexibilitu a priestor pri budovaní kádra.
Slovák má za sebou najproduktívnejšiu sezónu v NHL, počas ktorej ukázal veľký ofenzívny potenciál aj to, že keď dostane viac času, hrá lepšie. Zároveň však v defenzíve viackrát zaostával.
Zo slov manažéra Calgary je však jasné, že Nemec by mal patriť medzi hlavné stavebné kamene mužstva smerom do budúcna a mal by dostať rolu, o akej v New Jersey len márne sníval.
„Dúfam, že najbližších 10 až 15 rokov bude hráčom Calgary a pomôže mužstvu vyhrávať. To je cieľ,“ hovoril po trejde manažér Flames Craig Conroy.
„Chcel mať väčšiu rolu a my mu ju budeme vedieť dať.“
Vyhodnocovať túto výmenu budeme môcť až neskôr. Veľa bude závisieť od toho, ako sa Nemec na západe Kanady chopí príležitosti. V jednom z najslabších mužstiev aktuálnej NHL by nemal cítiť veľký tlak na výsledky a mal by dostať priestor.
Predtým však ešte musí s mužstvom podpísať nový kontrakt.
Nahradí Švéd Tkachuka?
Celá výmena: William Eklund, Kasper Halttunen a Brandon Svoboda zo San Jose do Ottawy za voľbu v 1. kole 2026 (9. celkovo).
San Jose získali vysokú voľbu v prvom kole a na blížiacom sa drafte budú mať viacero zaujímavých volieb.
Je veľmi pravdepodobné, že svoj druhý výber využijú na Stenberga a deviaty na jedného z dostupných obrancov.
Zbaviť sa však museli mladého Švéda Eklunda, draftovej sedmičky z roku 2021, ktorý v uplynulých dvoch sezónach získal vyše 50 bodov.
Ottawu Švéd - a ďalší dvaja hráči - stáli jednu z volieb, ktorú získali za Tkachuka.
Eklund by mal nahradiť Tkachuka, aj keď plnohodnotne to zrejme zatiaľ nedokáže. Sú to dvaja veľmi rozdielni hráči – Eklund má šikovné ruky, rýchlosť, ofenzívny aj defenzívny potenciál, ale zďaleka neprináša takú tvrdosť a bojovnosť ako Tkachuk.
Na rozdiel od hráčov z draftu však okamžite ponúka zastúpenie kapitána v zostave. Tento trejd bude pre Ottawu úspešný, ak Eklund vyrastie do hviezdy a bude bodovať ešte častejšie. Potenciál na to má.
Sharks zase trochu zariskovali a mladého útočníka sa zbavili vo veku 23 rokov. Zároveň však získali cennú draftovú voľbu. V prvom kole už majú tri výbery, ktoré môžu výrazne pomôcť prestavbe mužstva.
VIDEO: Gól Eklunda proti Bostonu
Nová posila môže vytlačiť Dvorského
Celá výmena: Jordan Kyrou zo St. Louis do Washingtonu za Connora McMichaela, Miltona Gästrina a voľbu v 1. kole 2026 (16. celkovo).
Kyrou má za sebou z hľadiska produktivity jednu z najhorších sezón v NHL. Nazbieral v nej 46 bodov, čím výrazne zaostal za svojím rekordom, ktorý je 75 bodov.
Jeho pokročilé štatistiky však boli veľmi dobré a stále je to útočník, ktorý vie priniesť rýchlosť, šikovnosť a aj góly – pred touto sezónou prekonal trikrát za sebou 30-gólovú hranicu.
Zdá sa, že práve taký typ hráča Capitals potrebujú, a to bez ohľadu na to, či sa Ovečkin vráti alebo nie.
St. Louis za Kyroua získalo McMichaela, ktorý môže ovplyvniť aj pozíciu Dalibora Dvorského v mužstve. Thomas a McMichael budú zrejme prví dvaja centri a Dvorský by mal dostať priestor v treťom útoku.
Blues zároveň získali cennú voľbu v prvom kole, ktorá znamená, že by v ňom mali vyberať až štyrikrát.
Štvrtá voľba za bývalú štvorku draftu
Celá výmena: Bowen Byram a Jordan Greenway z Buffala do Chicaga za voľby v 1. kole 2026 (4. celkovo), v 2. kole 2026 (45. celkovo, patriaca Islanders) a Louisa Creviera.
Na prvý pohľad sa zdá, že víťazom tejto výmeny je Buffalo.
Byram je solídny obranca, ktorý zrejme v Chicagu dostane pozíciu beka číslo 1, po ktorej aj túžil. Problémom je však cena.
Blackhawks sa vzdali celkovej štvrtej voľby v blížiacom sa drafte, z ktorej si mohli vybrať obrancu do budúcna alebo krídelníka, ktorý by nastupoval po boku Bedarda. Uprednostnili však okamžité vzpruženie zadných radov.
Sabres zase získali ďalšiu veľkú príležitosť na posilnenie mladého kádra, ktorý zažil najlepšiu sezónu po mnohých rokoch.
Zo štvrtého miesta draftu boli počas posledných desať rokov draftovaní hráči ako Lucas Raymond, Brady Tkachuk či Cale Makar a dokonca aj samotný Bowen Byram, ktorého teraz za túto voľbu vymenili.
Veľké zmluvy pre tridsiatnikov
Celá výmena: Alex Tuch z Buffala do Washingtonu za voľbu v 3. kole 2027 a Davida Kämpfa.
Celá výmena: Darren Raddysh z Tampy Bay do Toronta za voľbu v 5. kole 2026.
Tuch aj Raddysh mali zmluvy platné len do konca aktuálnej sezóny a ich mužstvá sa tak za nich pokúsili získať aspoň nejakú náhradu.
V tomto prípade nastala vec známa pod názvom „sign and trade“. Teda mužstvo, ktoré hráča vlastní, sa dohodne na jeho výmene, ale ešte predtým s ním podpíše zmluvu v maximálnej dĺžke, s ktorou súhlasí tím, do ktorého zamieri.
V takýchto prípadoch je zrejmé aj to, že protihodnota za zisk hráča nebude adekvátna prínosu hráča, ktorý odchádza. Tímy však chcú za neho získať aspoň niečo.
Tuch si však vybral Washington, kde dostal lukratívny kontrakt. Najbližších osem rokov bude zarábať v priemere 10,5 milióna ročne. V uplynulej sezóne nazbieral v Buffale 66 bodov.
Zaujímavosťou je, že 30-ročný Tuch si svoj najväčší kontrakt vybojoval s mužstvom, ktoré ho slávne zastavilo vo finále Stanley Cupu 2018, keď hral za Vegas. Holtby si pripísal ikonický zákrok a doviedol Capitals k triumfu.
Washington tak po príchodoch Tucha a Kyroua ukazuje, že nejde do prestavby, ale chce vystavať mužstvo, ktoré bude môcť v najbližších rokoch bojovať o play-off.
Raddysh je iný prípad ako Tuch. Siedmy najproduktívnejší obranca ročníka získal 70 bodov a zažil prelomovú sezónu. Bolo jasné, že jeho plat, ktorý bol na hodnote 975 tisíc dolárov, rapídne stúpne.
Otázkou bolo, kto 30-ročného Kanaďana dobre zaplatí.
Ako vhodný adept sa našiel jeho lokálny tím z detstva - Toronto, v ktorom bude po dobu ôsmich rokov poberať 8,5 milióna ročne.
Maple Leafs na jeho presun z Tampy, respektíve na to, aby mal jeho kontrakt trvanie osem, a nie sedem rokov, obetovali len voľbu v piatom kole. Ak by išiel na trh voľných hráčov, v Toronte by mohol podpísať maximálne na sedem rokov.
V Ontariu vsadili na to, čo počas uplynulej sezóny ukázal. V Tampe viedol obranu a jeho produkcia sa raketovo rozbehla.
Ďalšie výmeny sa dajú očakávať počas víkendového draftu, ktorý sa uskutoční v Buffale.