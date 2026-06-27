ONLINE: FK Teplice - FC Spartak Trnava dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti FK Teplice a FC Spartak Trnava dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.
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ONLINE PRENOS: FK Teplice - FC Spartak Trnava dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2026/2027
27.06.2026 o 11:00
Teplice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
Vzájemné zápasy
V této kolonce svítí prázdné místo, půjde tak o první duel těchto tradičních účastníků české, potažmo slovenské nejvyšší soutěže.
V této kolonce svítí prázdné místo, půjde tak o první duel těchto tradičních účastníků české, potažmo slovenské nejvyšší soutěže.
FC Spartak Trnava
Spartak se v uplynulém ročníku slovenské nejvyšší soutěže pohyboval v jejím popředí, nakonec skončil na třetí pozici, když v posledním kole nezvládl klíčový duel o druhou příčku, v němž Trnava nestačila na Dunajskou Stredu. Za prvním Slovanem Bratislava zaostal odvěký rival z Trnavy o dvanáct bodů. Přesto se mohou hráči tohoto celku těšit na evropské poháry, zahrají si kvalifikaci o Konferenční ligu. Také pro tým, jehož typickými barvami jsou černá a červená, půjde o první přátelský duel před novou sezónou.
Jednou z letních posil je Ivan Mensah, který se nedokázal probojovat do sestavy pražské Sparty a vrací se zpět na Slovensko. S Trnavou podepsal stoper z Ghany kontrakt na tři roky.
Spartak se v uplynulém ročníku slovenské nejvyšší soutěže pohyboval v jejím popředí, nakonec skončil na třetí pozici, když v posledním kole nezvládl klíčový duel o druhou příčku, v němž Trnava nestačila na Dunajskou Stredu. Za prvním Slovanem Bratislava zaostal odvěký rival z Trnavy o dvanáct bodů. Přesto se mohou hráči tohoto celku těšit na evropské poháry, zahrají si kvalifikaci o Konferenční ligu. Také pro tým, jehož typickými barvami jsou černá a červená, půjde o první přátelský duel před novou sezónou.
Jednou z letních posil je Ivan Mensah, který se nedokázal probojovat do sestavy pražské Sparty a vrací se zpět na Slovensko. S Trnavou podepsal stoper z Ghany kontrakt na tři roky.
FK Teplice
V uplynulé sezóně Chance ligy skončily Teplice na jedenácté pozici, v nadstavbové části tak hrály skupinu o záchranu, ovšem od sestupových starostí měli Severočeši daleko a sezónu dohráli v poklidu, ke všemu poslední čtyři duely ligového ročníku vyhráli. Zápas s trnavským Spartakem bude tím prvním v rámci přípravy na ročník 2026/27.
Teplický kádr nenabyl oproti dřívějším sezónám mnoha změn, jak bylo v minulosti zvykem. Skláři posílili pouze o tři nová jména – Ukrajinci Artem Garzha, Denys Taraduda a Lotyš Oskars Vientiess jsou zatím jedinými přírůstky teplického kádru, další posily údajně vyloučeny nejsou, zlákat Filipa Panáka ze Sparty se však teplickému vedení nepodařilo.
V uplynulé sezóně Chance ligy skončily Teplice na jedenácté pozici, v nadstavbové části tak hrály skupinu o záchranu, ovšem od sestupových starostí měli Severočeši daleko a sezónu dohráli v poklidu, ke všemu poslední čtyři duely ligového ročníku vyhráli. Zápas s trnavským Spartakem bude tím prvním v rámci přípravy na ročník 2026/27.
Teplický kádr nenabyl oproti dřívějším sezónám mnoha změn, jak bylo v minulosti zvykem. Skláři posílili pouze o tři nová jména – Ukrajinci Artem Garzha, Denys Taraduda a Lotyš Oskars Vientiess jsou zatím jedinými přírůstky teplického kádru, další posily údajně vyloučeny nejsou, zlákat Filipa Panáka ze Sparty se však teplickému vedení nepodařilo.
Konec června přináší první porci přípravných zápasů před novou sezónou. Teplice vyzvou ve svém prvním předsezónním kláním slovenskou Trnavu, která momentálně absolvuje v Čechách soustředění. Začátek duelu je na neutrální půdě naplánován na 11:00.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 11:00.