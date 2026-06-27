Peterka po roku opäť mení dres. Z Utahu sa sťahuje do tímu, ktorý vedie jeho krajan Sturm

JJ Peterka v drese Utahu.
JJ Peterka v drese Utahu. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. jún 2026 o 10:34
ShareTweet0

Utah získal za neho miesto číslo 23 v tohtoročnom drafte a výber v 1. kole draftu v roku 2028.

Nemecký hokejista JJ Peterka sa v rámci NHL sťahuje z Utahu Mammoth do Bostonu Bruins.

Utah získal za neho miesto číslo 23 v tohtoročnom drafte a výber v 1. kole draftu v roku 2028.

Dvadsaťštyriročný krídelník zmenil dres už druhé leto za sebou. Pred rokom putoval do Utahu z Buffala. V Bostone ho bude trénovať krajan Marco Sturm.

„Máme v tíme viacero talentovaných mladých hráčov a cítime, že by mali dostať viac priestoru v ofenzívnych situáciách.

JJ je skvelý hráč a získať za neho dva výbery v 1. kole draftu má pre nás veľkú hodnotu,“ uviedol pre NHL.com generálny manažér Utahu Bill Armstrong.

Peterka nazbieral v základnej časti v 82 dueloch 25 gólov a 22 asistencií. V play off v šiestich stretnutiach nebodoval.

„Má rýchlosť a zručnosti. Dá nám ďalšie možnosti do presiloviek,“ opísal novú posilu generálny manažér Bostonu Don Sweeney.

NHL

JJ Peterka v drese Utahu.
JJ Peterka v drese Utahu.
Peterka po roku opäť mení dres. Z Utahu sa sťahuje do tímu, ktorý vedie jeho krajan Sturm
dnes 10:34
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Peterka po roku opäť mení dres. Z Utahu sa sťahuje do tímu, ktorý vedie jeho krajan Sturm