    Kapverdy
    Kapverdy
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina H
    0 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
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    Obrovská senzácia v podaní futbalového trpaslíka. Nováčik z Kapverd oslavuje historický postup

    Futbalisti Kapverd oslavujú postup na MS 2026.
    Fotogaléria (60)
    Futbalisti Kapverd oslavujú postup na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|27. jún 2026 o 06:02
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    Kapverdy a Saudská Arábia remizovali v skupine H na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Kapverdy - Saudská Arábia 0:0

    Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: W. Pina - Abdulhamid, N. Al-Dawsari, Al-Buraikan

    Diváci: 68.278

    Kapverdy: Vozinha - W. Pina (90+4. Moreira), Lopes, Borges, Paulo - K. Pina - Mendes (71. Rodrigues), D. Duarte, Monteiro (72. L. Duarte), W. Semedo (61. Varela) - Livramento (61. Da Costa)

    Saudská Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (33. Lajami), Boushal (82. Al-Harbi) - Mandash (66. Al-Hamdan), Al-Khaibari (46. Al-Juwayr), N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari (65. Abu Al-Shamat) - Kanno, Al-Buraikan

    Kapverdskí futbalisti postúpili do šestnásťfinále na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade, keď bodovali aj vo svojom treťom vystúpení na turnaji.

    Nováčik na svetovom šampionáte v noci na sobotu v Houstone remizoval so Saudskou Arábiou 0:0 a 3 body mu stačia na 2. miesto v H-skupine.

    Uruguaj totiž v paralelne hranom dueli podľahol Španielsku 0:1 a s 2 bodmi obsadil 3. priečku o skóre pred Saudskou Arábiou. Kapverdy nastúpia v šestnásťfinále 4. júla o 0.00 h SELČ v Miami proti Argentíne.

    Fotogaléria zo zápasu Kapverdy - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) kicks the ball during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Cape Verde head coach Bubista waves a flag while being carried on the shoulder of Jovane Cabral (7) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Cape Verde head coach Bubista takes a selfie with fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    60 fotografií
    Cape Verde head coach Bubista waves the flag as he celebrates with fand after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha waves to celebrating fand after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha takes a selfie with fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde head coach Bubista waves a flag while being carried on the shoulder of Jovane Cabral (7) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde head coach Bubista waves the flag as he celebrates with fans after their 0-0 draw against Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate with fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA supporter holds a sign before the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Garry Rodrigues (11) hugs Saudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais (21) after a draw during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde manager Pedro LeitĂŁo Brito waves a flag while being carried on the shoulder of Jovane Cabral (7) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha celebrates with fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde manager Pedro Leitâ€žo Brito waves the flag as he celebrates with fans after their 0-0 draw against Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde fans celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Dailon Livramento (19) and Steven Moreira (22) celebrate advancing with a teammate during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Garry Rodrigues (11) hugs teammate Nuno da Costa (21) as Saudi Arabia's Ali Lajami (3) and Abdulelah Alamri (4) react after a draw during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate their 0-0 draw with Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Diney Borges (3) celebrates advancing during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha smiles as he waves to cheering fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Steven Moreira (22) and Willy Semedo (17) celebrate advancing during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde team members celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate advancing during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate their 0-0 draw with Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde team members celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Ali Lajami reacts to a 0-0 draw with Cape Verde after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Steven Moreira (22) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSupporters celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSupporters celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde team members celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde head coach Bubista hugs with Cape Verde's Deroy Duarte (14) after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Nuno da Costa (21) tries to control the ball against Saudi Arabia's Abdulelah Alamri (4) during the second half of the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates with teammates after advancing during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Musab Aljuwayr (7) tries to get to the ball before Cape Verde's Joao Paulo during the second half of the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Ali Lajami (3) and Saudi Arabia's Abdulelah Alamri (4) react to a draw and an end to their run during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia players react after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Nuno da Costa (21) dribbles the ball during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Nuno da Costa (21) kicks the ball between Saudi Arabia's Moteb Alharbi (24) and Saudi Arabia's Nasser Aldawsari (6) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Saud Abdulhamid (12) moves the ball against Cape Verde's Nuno da Costa (21) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Garry Rodrigues (11) reacts during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Nasser Aldawsari (6) blocks a shot by Cape Verde's Garry Rodrigues (11) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Ali Lajami (3) battles for a header on a corner kick with Cape Verde's Diney Borges (3) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Laros Duarte (15) makes an attempt to score against Saudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais (21) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Ali Lajami (3) battles for a header on a corner kick with Cape Verde's Diney Borges (3) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais (21) and Cape Verde's Laros Duarte (15) look on as the ball goes wide after Alowais made a save during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Garry Rodrigues (11) reacts to a missed shot on goal during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Kevin Pina (6) cools down during a hydration break during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Nasser Aldawsari (6) gets a yellow card for tripping Cape Verde's Nuno da Costa (21) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Pico Lopes (4) is fouled by Saudi Arabia's Salem Aldawsari (10) during the second half of the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Pico Lopes, right, is knocked off the ball by Saudi Arabia's Salem Aldawsari (10) during the second half of the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Ryan Mendes (20) dribbles the ball against Saudi Arabia's Nasser Aldawsari (6) and Ali Lajami (3) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais (21) leaps for the ball during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) clears the ball in front of Saudi Arabia's Feras Albrikan (9) during the second half of the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Nawaf Bu Washl (13) kicks the ball against Cape Verde's Dailon Livramento (19) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    3
    2
    1
    0
    5:0
    7
    V
    V
    R
    2
    KapverdyKapverdyCPV
    3
    0
    3
    0
    2:2
    3
    R
    R
    R
    3
    UruguajUruguajURY
    3
    0
    2
    1
    3:4
    2
    P
    R
    R
    4
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    3
    0
    2
    1
    1:5
    2
    R
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Kapverdy - Saudská Arábia

    I. polčas:

    Kapverďania vstupovali do záverečného duelu v skupine ako nezdolaný tím, hoci predtým čelili Španielsku a Uruguaju.

    Proti papierovo najprijateľnejšiemu súperovi tak živili reálnu nádej na senzačný postup do vyraďovacej fázy.

    Bránu Saudskej Arábie ohrozili prvýkrát v 22. minúte, ale Al-Owais si so strelou Willyho Semeda z uhla poradil.

    Zverenci trénera Bubistu mali v prvom polčase viac z hry a aktívny Semedo v 42. minúte spoza šestnástky minul bránu.

    Saudi pohrozili až v nadstavenom čase prvého dejstva, avšak bývalý brankár AS Trenčín Vozinha si s hlavičkou Kanna poradil.

    II. polčas:

    Prvé strelecké pokusy po zmene strán patrili Kapverďanom a v 50. minúte to skúsil z diaľky Kevin Pina, pričom bránu neminul o veľa.

    Vzhľadom na vedenie Španielov nad Uruguajom potrebovala skórovať Saudská Arábia, lenže Kapverdy držali loptu a nepúšťali súpera do nebezpečných príležitostí.

    Vozinhovi nenarobila problémy ani strela Abu Al-Shamata v 67. minúte. Po občerstvovacej prestávke mohli Kapverďania otvoriť skóre po protiútoku.

    Striedajúci Laros Duarte si nabehol do šestnástky na ideálnu prihrávku a ocitol sa sám pred brankárom Al-Owaisom, ktorý ale prízemnú strelu zneškodnil.

    Saudi si ani v záverečných minútach nevypracovali potrebný tlak, ale iba ojedinelú akciu, po ktorej Al-Hamdan trafil v strede brány Vozinhu.

    V samom závere ešte v stopercentnej šanci minul odkrytú bránu Saudskej Arábie Da Costa.

    Skóre tak zostalo bezgólové a Kapverďania mohli oslavovať postup do vyraďovacej fázy pri premiérovej účasti na MS, keď sa dozvedeli výsledok stretnutia v Zapopane.

    Hlasy po zápase

    Bubista, tréner Kapverd: „Mali sme v hlavách, že sa môžeme dostať až do tejto fázy. Cítili sme, že tím veľmi túži ukázať to celému svetu. Sme hrdí, že sme sa dostali až sem, a opäť sme svetu ukázali, že sme malá krajina, ale bojujeme za to, čo chceme. Pre nás nie je nič nemožné.“

    Georgios Donis, tréner S. Arábie: „Bolo to z našej strany veľmi chabé z pohľadu tvorby ofenzívnych akcií a kontroly hry. Takýmto spôsobom nemôžete zvíťaziť v zápase, to by bolo veľmi náročné.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 16

    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    1 - 5
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    1 - 1
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    0 - 1
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    0 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    5 - 0
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    1 - 4
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

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