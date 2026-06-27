Obrovská senzácia v podaní futbalového trpaslíka. Nováčik z Kapverd oslavuje historický postup

MS vo futbale 2026 - skupina H
Kapverdy - Saudská Arábia 0:0
Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: W. Pina - Abdulhamid, N. Al-Dawsari, Al-Buraikan
Diváci: 68.278
Kapverdy: Vozinha - W. Pina (90+4. Moreira), Lopes, Borges, Paulo - K. Pina - Mendes (71. Rodrigues), D. Duarte, Monteiro (72. L. Duarte), W. Semedo (61. Varela) - Livramento (61. Da Costa)
Saudská Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (33. Lajami), Boushal (82. Al-Harbi) - Mandash (66. Al-Hamdan), Al-Khaibari (46. Al-Juwayr), N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari (65. Abu Al-Shamat) - Kanno, Al-Buraikan
Kapverdskí futbalisti postúpili do šestnásťfinále na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade, keď bodovali aj vo svojom treťom vystúpení na turnaji.
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Nováčik na svetovom šampionáte v noci na sobotu v Houstone remizoval so Saudskou Arábiou 0:0 a 3 body mu stačia na 2. miesto v H-skupine.
Uruguaj totiž v paralelne hranom dueli podľahol Španielsku 0:1 a s 2 bodmi obsadil 3. priečku o skóre pred Saudskou Arábiou. Kapverdy nastúpia v šestnásťfinále 4. júla o 0.00 h SELČ v Miami proti Argentíne.
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MS vo futbale 2026 - skupina H
Priebeh zápasu Kapverdy - Saudská Arábia
I. polčas:
Kapverďania vstupovali do záverečného duelu v skupine ako nezdolaný tím, hoci predtým čelili Španielsku a Uruguaju.
Proti papierovo najprijateľnejšiemu súperovi tak živili reálnu nádej na senzačný postup do vyraďovacej fázy.
Bránu Saudskej Arábie ohrozili prvýkrát v 22. minúte, ale Al-Owais si so strelou Willyho Semeda z uhla poradil.
Zverenci trénera Bubistu mali v prvom polčase viac z hry a aktívny Semedo v 42. minúte spoza šestnástky minul bránu.
Saudi pohrozili až v nadstavenom čase prvého dejstva, avšak bývalý brankár AS Trenčín Vozinha si s hlavičkou Kanna poradil.
II. polčas:
Prvé strelecké pokusy po zmene strán patrili Kapverďanom a v 50. minúte to skúsil z diaľky Kevin Pina, pričom bránu neminul o veľa.
Vzhľadom na vedenie Španielov nad Uruguajom potrebovala skórovať Saudská Arábia, lenže Kapverdy držali loptu a nepúšťali súpera do nebezpečných príležitostí.
Vozinhovi nenarobila problémy ani strela Abu Al-Shamata v 67. minúte. Po občerstvovacej prestávke mohli Kapverďania otvoriť skóre po protiútoku.
Striedajúci Laros Duarte si nabehol do šestnástky na ideálnu prihrávku a ocitol sa sám pred brankárom Al-Owaisom, ktorý ale prízemnú strelu zneškodnil.
Saudi si ani v záverečných minútach nevypracovali potrebný tlak, ale iba ojedinelú akciu, po ktorej Al-Hamdan trafil v strede brány Vozinhu.
V samom závere ešte v stopercentnej šanci minul odkrytú bránu Saudskej Arábie Da Costa.
Skóre tak zostalo bezgólové a Kapverďania mohli oslavovať postup do vyraďovacej fázy pri premiérovej účasti na MS, keď sa dozvedeli výsledok stretnutia v Zapopane.
Hlasy po zápase
Bubista, tréner Kapverd: „Mali sme v hlavách, že sa môžeme dostať až do tejto fázy. Cítili sme, že tím veľmi túži ukázať to celému svetu. Sme hrdí, že sme sa dostali až sem, a opäť sme svetu ukázali, že sme malá krajina, ale bojujeme za to, čo chceme. Pre nás nie je nič nemožné.“
Georgios Donis, tréner S. Arábie: „Bolo to z našej strany veľmi chabé z pohľadu tvorby ofenzívnych akcií a kontroly hry. Takýmto spôsobom nemôžete zvíťaziť v zápase, to by bolo veľmi náročné.“