Hokejové derby na strednom aj východnom Slovensku. Aký je program predkola play-off?

Základná časť hokejovej Tipsport ligy sa skončila a začína sa najdôležitejšia časť sezóny. Play-off najprv okúsi štvorica tímov v predkole.
Dostali sa doň hráči Spišskej Novej Vsi, Liptovského Mikuláša po 21 rokoch, Zvolena a Michaloviec. Hrať sa bude na tri víťazné zápasy.
Postupujúci si zahrajú buď proti víťazovi základnej časti z Nitry alebo Slovanu Bratislava. Vo štvrťfinále sa určite stretnú hokejisti Košíc s Banskou Bystricou a Žiliny s Popradom.
V baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži sa predstavia posledné dva tímy tabuľky po základnej časti Dukla Trenčín a Prešov. Doplnia ich finalisti play-off z druhej najvyššej súťaže Tipos SHL, kde štartuje semifinále vyraďovacej fázy.
Baráž sa začne 27. marca a potrvá do 25. apríla. Na programe bude 12 kôl, kde si každé družstvo zahrá po štyri stretnutia s tromi súpermi. Z tabuľke baráže postúpia prvé dve mužstvá do extraligy v sezóne 2026/2027.
Predkolo play-off sa začína v stredu 11. marca zápasmi medzi Spišskou Novou Vsou s Michalovcami a Liptovským Mikulášom so Zvolenom. Hrať sa bude na tri víťazné zápasy.
Prípadné piate zápasy by sa odohrali v utorok 17. marca opäť na Spiši a na Liptove.
Od štvrťfinále sa už tradične bude hrať na štyri triumfy. Bojovať sa bude od 18. marca do prípadného siedmeho zápasu, ktorý je na pláne 31. marca.
Semifinále je na programe od 3. do 16. apríla a finále zase od 19. do 30. apríla.
Pozrite si dvojice a program predkola play-off Tipsport ligy, ktoré sa začína už v stredu, 11. marca. Boje o zostávajúce dve miesta v play-off sa hrajú na tri víťazné zápasy.
Dvojice a program predkola play-off Tipsport ligy
/hrá sa na 3 víťazné zápasy/
- HK Spišská Nová Ves (7.) - HK Dukla Michalovce (10.)
- HK 32 Liptovský Mikuláš (8.) - HKM Zvolen (9.)
Program predkola play-off:
- 1. zápasy: 11. marec
- 2. zápasy: 12. marec
- 3. zápasy: 14. marec
- prípadné 4. zápasy: 15. marec
- prípadné 5. zápasy: 17. marec
Dvojice a program play-off Tipsport ligy
Štvrťfinále:
- HC Košice (3.) - HC MONACObet Banská Bystrica (6.): hrá sa 18., 19., 22., 23., prípadne 26., 28., 30. marca
- Vlci Žilina (4.) - HK Poprad (5.): hrá sa 18., 19., 22., 23., prípadne 26., 28., 30. marca
- HK Nitra (1.) - horšie umiestnený z predkola: hrá sa 20., 21., 24., 25., prípadne 27., 29., 31. marca
- HC Slovan Bratislava (2.) - lepšie umiestnený z kvalifikácie: hrá sa 20., 21., 24., 25., prípadne 27., 29., 31. marca
Semifinále:
- 1. - 4.: hrá sa 3., 4., 7., 8., prípadne 11., 13., 15. apríla
- 2. - 3.: hrá sa 5., 6., 9., 10., prípadne 12., 14., 16. apríla
Finále:
- 1. - 2.: hrá sa 19., 20., 23., 24., prípadne 26., 28., 30. apríla