Pospíšil pripomenul staré dobré časy, Nemec ukázal kvalitu aj chybu a Calgary konečne vyhralo

Calgary sa dočkalo a ako posledný tím v celej NHL dokázalo bodovať. Po piatich prehrách zo začiatku sezóny zvíťazilo na ľade Anaheimu 4:2.
Kanadské mužstvo tak ukončilo negatívny rekord v histórii klubu v počte zápasov bez bodu zo začiatku sezóny.
Dôležitý podiel na tom mali aj Slováci. Šimon Nemec asistoval na vyrovnávajúci zásah na 2:2, Martin Pospíšil po peknej individuálnej akcii strelil v 56. minúte víťazný gól.
V strednom pásme si prebral puk, sám s ním pokračoval, naznačil strelu príklepom, potiahol puk ďalej a Dostála prekonal strelou medzi nohy.
„Videl som, že tam nechali veľkú medzeru. Napadlo mi, že skúsim náznak strely, čo som si už párkrát skúšal na tréningu, a nakoniec to skončilo v sieti,“ opisoval svoj presný zásah.
„Mali sme veľa šancí na skórovanie, tak som rád, že to tam padlo.“
VIDEO: Gól Martina Pospíšila
Na ľade lietal
Slovenský útočník dostal priestor na centri tretieho útoku. Po svojich bokoch mal Rusa Gridina a Kanaďana Stromea a na ľade boli najdominantnejšou formáciou.
Rodák zo Zvolena vyzeral podľa fanúšikov Flames ako starý dobrý Pospíšil. Ku gólu pridal štyri strely, päť šancí, tri hity a keď bol na ľade, Calgary sa darilo.
„Martin Pospíšil vyzeral ako v sezóne 2023/24,“ písal na sociálnu sieť Robert Munnich z portálu Daily Faceoff. „Na ľade lietal, bodyčekoval všetko, čo sa hýbalo a strelil veľmi dôležitý gól.“
Pospíšil pritom odohral len 13:25 min., ale podľa portálu HockeyStatCards bol druhým najprínosnejším útočníkom mužstva.
Keď bol na ľade, Flames mali 22 streleckých pokusov (Corsi), zatiaľ čo Anaheim len šesť. V očakávaných góloch s ním dosiahli vynikajúci 85-percentný podiel.
„Veľmi si vážim túto šancu a snažím sa odviesť svoje maximum. Hrať v strede útoku ma naozaj baví,“ tešil sa po zápase.
Nemec ukázal zručnosť, ale spravil aj chybu
Šimon Nemec mal najnižší ice-time zo všetkých zápasov za Calgary. Stále však odohral 19:55 min. a po štyroch zápasoch s negatívnou bilanciou v štatistike +/- zaznamenal druhý za sebou s plusovými bodmi.
Svoju celkovú bilanciu v +/- tak „vylepšil“ na -6 a v mužstve už v tejto štatistike nie je najhorší. Jeho obranný kolega Parekh je na čísle -9. V kladných číslach sú len dvaja – Šarangovič a Suniev.
Nemec mal v zápase aj negatívny moment. Pri hre 4 na 4 stratil na modrej čiare puk, zobral si ho Sennecke a ten potom zo samostatného úniku skóroval.
VIDEO: Gól Senneckeho po chybe Šimona Nemca
Svoju chybu však napravil asistenciou, vďaka ktorej bodoval v dvoch zápasoch za sebou. Na hru mužstva mal takisto pozitívny vplyv a s ním na ľade mali Flames viac šancí ako súper.
Pri svojej asistencii predviedol, ako môže byť pre Calgary dôležitým bekom a po predošlej strate puku ho zase veľmi dobre udržal.
Na konci presilovej hry umne ustál tlak súpera a posunul puk spoluhráčovi, ktorý poslal Sunieva do gólovej šance.
VIDEO: Asistencia Šimona Nemca
Zapamätajte si víťazný pocit
Calgary v noci získalo vôbec prvé body v sezóne. Čakalo na nich najdlhšie zo všetkých mužstiev. S dvoma bodmi je však stále spolu s Los Angeles na dne ligy.
„Je to skvelý pocit. Bolo náročné prejsť si takouto sériou zápasov, najmä na začiatku sezóny, ale sme naozaj šťastní, že sme vyhrali,“ povedal Pospíšil kanadským médiám.
Keď v šatni po zápase oslavovali výhru, kapitán Backlund zvolil za hráča zápasu Joela Farabeeho.
„Zapamätajte si tento pocit, pretože to prichádza, odteraz ho budeme prežívať častejšie,“ vravel s nádejou Farabee.
„Neviem, či je to úľava. Boli úseky, keď tím hral naozaj dobre. Som rád, že sme vyhrali, pretože pre hráčov je to ťažké – prichádzajú na štadión každý večer s cieľom vyhrať hokejový zápas,“ hodnotil tréner Ryan Huska.
„A keď sa to nedarí, začnete byť v kŕči, občas trochu skleslí a v určitých momentoch, keď na vás súper tlačí, máte tendenciu pomyslieť si, že je to tu znova. Keď však máte výsledky, takto sa nikdy necítite. Preto som za chlapcov dnes večer šťastný.“
Prestavba bolí
Calgary čaká dlhý rok. Vydalo sa na cestu prestavby a mužstvu jednoducho chýba kvalita a to najmä v ofenzívnych radoch.
Nie je tam hviezda, ktorá by hru dokázala zlomiť. Výraznejší hráči počas minulej sezóny odišli a mladí sa ešte do týchto rolí len dostávajú. Zranený je aj Jonathan Huberdeau, ktorý síce dlhodobo zaostáva za očakávaniami, ale v Calgary by aj tak patril k najšikovnejším útočníkom mužstva.
Pociťuje to aj Šimon Nemec, ktorý rád tvorí smerom dopredu, ale často tam na neho nemá kto nadviazať.
To je však cena za prestavbu. Sezóna bude náročná a mužstvo sa bude boriť s vysokým množstvom prehier. Odmenou však bude vysoká draftová voľba.
„Myslím si, že o päť rokov by tento tím mohol byť jedným z kandidátov na Stanley Cup. Káder budujú do veľkej miery okolo mladíkov, ktorí by mali byť o päť rokov lídrami a napĺňať svoj potenciál,“ povedal v rozhovore pre Sportnet zámorský novinár Eric Francis.
Dovtedy však budú radosť prinášať aspoň takéto malé víťazstvá. Lebo tie sú pre morálku mužstva veľmi potrebné.
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