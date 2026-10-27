Po kolapse počas letu je späť na ľade. Mladý útočník Pittsburghu sa vrátil k tréningu

Na archívnej snímke zo 7. októbra 2026 hokejista Pittsburghu Penguins Ben Kindel.
Na archívnej snímke zo 7. októbra 2026 hokejista Pittsburghu Penguins Ben Kindel. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. okt 2026 o 17:45
ShareTweet0

Išlo o vazovagálnu príhodu, pri ktorej dochádza k prudkému poklesu srdcovej frekvencie.

Kanadský hokejista Ben Kindel sa po vazovagálnej príhode opäť zapojil do tréningového procesu vo svojom klube NHL Pittsburgh Penguins.

Devätnásťročný útočník bol podľa TSN v utorok prvýkrát na ľade so spoluhráčmi po tom, ako pred týždňom zažil zdravotný kolaps počas letu z Utahu.

Podľa generálneho manažéra „tučniakov“ Kylea Dubasa skolaboval Kindel približne desať minút po tom, ako lietadlo s hráčmi odletelo zo Salt Lake City.

Stroj sa následne otočil a núdzovo pristál na letisku. Kindela previezli sanitkou do neďalekej nemocnice, kde si ho nechali na pozorovanie. Minulý týždeň v stredu ho z nej prepustili.

Podľa Dubasa išlo o vazovagálnu príhodu, pri ktorej dochádza k prudkému poklesu srdcovej frekvencie a krvného tlaku.

Hráč vo štvrtok absolvoval ďalšie vyšetrenia v tréningovom komplexe tímu. Klub zaradil útočníka, ktorého si vybral v 1. kole draftu v roku 2025 z 11. miesta, na listinu zranených.

Dubas poznamenal, že Kindel v minulosti nikdy neskolaboval. Termín jeho návratu do zostavy zatiaľ nie je známy.

„Budeme sa riadiť veľmi prísnymi pravidlami, aby sme Benovi zabezpečili bezpečný návrat k tréningu a k hokeju.

Je to náš prvoradý cieľ, ktorý je kľúčový pre jeho budúcnosť i zdravie, a presne tak k tomu budeme pristupovať,“ uviedol Dubas.

Kindel odohral v tejto sezóne za Pittsburgh deväť zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a dve asistencie.

Okrem neho sa v utorok vrátil do tréningu Penguins aj ďalší útočníci Jevgenij Malkin (po chorobe), Jegor Činachov, Justin Brazeau a obranca Sam Girard (všetci zranenie v dolnej časti tela).

Na ľade chýbal švédsky krídelník Elmer Söderblom, ktorého vyradilo zranenie v hornej časti tela. Klub bude posudzovať jeho zdravotný stav zo dňa na deň.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

St. Louis Blues - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
St. Louis Blues - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: St. Louis Blues - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Dvorský, Slafkovský)
dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Po kolapse počas letu je späť na ľade. Mladý útočník Pittsburghu sa vrátil k tréningu