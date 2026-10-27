Novinár zo St. Louis o Dvorskom: Musí viac tvoriť a veriť si. Môžu ho Blues vymeniť?

Dalibor Dvorský vstúpil do novej sezóny NHL s dvoma gólmi v prvých dvoch zápasoch, jeho ofenzívna produkcia však odvtedy stagnuje.
Slovenský center St. Louis Blues nedostáva veľa priestoru a jeho herný čas je nižší než v predchádzajúcom ročníku.
Po 11 zápasoch má na konte tri body za dva góly a asistenciu. V priemere trávi na ľade 12 minút a 34 sekúnd na zápas, zatiaľ čo v minulej sezóne to bolo 14 minút a 20 sekúnd.
„Jeho výkony sú kolísavé. Do sezóny vstúpil dobre, no postupne poľavil, v ofenzíve jednoducho nemá dostatočný vplyv na hru,“ zhodnotil Dvorského v rozhovore pre Sportnet Lou Korac, ktorý pokrýva St. Louis Blues pre web The Hockey News.
„V defenzíve robí pokroky, ale v ofenzíve zatiaľ nie je dostatočne výrazný. Nepúšťa sa do streľby tak často, ako by mohol, a nedokáže sa dostatočne presadzovať pri tvorbe hry.“
Chýba mu sebadôvera
Dvorský má v zostave Blues miesto v strede tretieho útoku, ale jeho čas na ľade zodpovedá skôr štvrtej formácii.
„Myslím si, že by mal lepšie udržiavať puk v útočnom pásme a viac sa snažiť tvoriť hru. Má výnimočné predpoklady na pozícii tvorcu hry a potrebuje si v tejto oblasti viac veriť. Momentálne mu táto sebadôvera chýba,“ vysvetlil Korac.
Práve ofenzívnymi schopnosťami Dvorský v minulosti vynikal a preto sa od neho očakáva výraznejšia rola. Jeho potenciál však zatiaľ nedokáže vyniknúť ani v presilovkách, z ktorých v poslednom čase vypadol a nie je členom ani druhej presilovkovej formácie.
Celkovo v priemere dostáva v početných výhodách iba minútu a dvanásť sekúnd na zápas, čo ho radí na ôsme miesto medzi útočníkmi Blues.
„Viac priestoru v presilovkách nedostane, kým niekto z hráčov, ktorí ho momentálne majú, nezačne podávať slabšie výkony. Pred sobotňajším zápasom, ktorý prehrali 0:4, strelili Blues v predchádzajúcich piatich dueloch šesť gólov v presilových hrách,“ hodnotil Korac.
Má to ťažšie, ako keď prišiel prvýkrát
Za zmenou Dvorského postavenia v tíme nie je iba jeho individuálna výkonnosť. Do St. Louis počas leta prišli Mason McTavish a Connor McMichael, čím sa zvýšila konkurencia na pozícii centra aj v presilových hrách a slovenský útočník stratil časť priestoru, ktorý mal predtým k dispozícii.
Český asistent trénera Blues Václav Prospal pre NHL.com vysvetlil, že Dvorský by mal vzhľadom na svoje ofenzívne myslenie a strelecké schopnosti patriť medzi hráčov prvých dvoch formácií. Po letných zmenách si však musí svoje miesto vybojovať.
„Tie góly od neho potrebujeme, očakávame ich od neho, ale jeho úloha je limitovanejšia, pretože sme v lete priviedli dvoch centrov a tí mu zobrali čas na ľade aj jeho úlohu,“ povedal Prospal.
„Svojím spôsobom je to preňho ťažší začiatok v tom zmysle, že si to všetko musí vybojovať sám.“
Dvorský tak čelí náročnejšej situácii než v období, keď dostal príležitosť v prvom tíme vďaka zraneniam spoluhráčov. Vtedy mohol hrávať vo väčšej úlohe, ktorá lepšie zodpovedala jeho ofenzívnemu zameraniu.
„Momentálne si nemyslím, že by tréneri chceli rozbiť prvé dve formácie. Ak by však tímu začali chýbať góly, je to jedna z možností,“ vraví Korac.
Môže dôjsť k jeho výmene?
Dvorského vyťaženosť zároveň otvára otázku, či St. Louis uprednostňuje okamžité výsledky pred rozvojom mladých hráčov.
„Z pohľadu fanúšikov to tak určite vyzerá a stretáva sa to s pomerne negatívnymi reakciami,“ reagoval novinár.
„Fanúšikovia by radšej videli, ako sa rozvíjajú mladí hráči, ktorých si klub vybral na drafte, pretože neveria, že tím môže v súčasnosti bojovať o víťazstvá.“
Otázkou preto zostáva, či Blues dajú Dvorskému v priebehu sezóny viac priestoru, alebo bude musieť naďalej čakať na príležitosť. Korac sa domnieva, že v St. Louis ho stále považujú za súčasť dlhodobej budúcnosti organizácie. To však podľa novinára neznamená, že je jeho prípadný odchod úplne vylúčený.
„Ak by sa objavila ponuka, ktorá by pre Blues dávala zmysel, museli by ju zvážiť,“ vysvetľoval.
„Napríklad, ak by sa zapojili do rokovaní o Simona Edvinssona a Detroit by si v rámci protihodnoty vypýtal Dvorského, St. Louis by takú možnosť muselo minimálne zvážiť. To však neznamená, že sa ho klub chce len tak zbaviť.“
Najbližšie obdobie tak môže byť pre Dvorského dôležité. Ak chce získať väčšiu dôveru trénerov, potrebuje častejšie ohrozovať súperových brankárov, udržiavať puk v útočnom pásme a preukázať väčšiu odvahu pri tvorbe hry. Práve výraznejší ofenzívny prínos by mu mohol pomôcť vybojovať si väčšiu úlohu v zostave.
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