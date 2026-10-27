ONLINE: St. Louis Blues - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Dvorský, Slafkovský)

St. Louis Blues - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
St. Louis Blues - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|27. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: St. Louis Blues - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov St. Louis Blues a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.

V zostave Canadiens by nemal chýbať Juraj Slafkovský, na domácej strane by mal byť Dalibor Dvorský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: St. Louis Blues - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
28.10.2026 o 01:00
St. Louis
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

St. Louis Blues - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
St. Louis Blues - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: St. Louis Blues - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Dvorský, Slafkovský)
dnes 20:00
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