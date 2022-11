Číslo na drese si vybral kvôli babke, aby ho rozoznala na ľade

BRATISLAVA. Devätnásťročný hokejový obranca Šimon Groch zabojuje na Turnaji štyroch krajín o miestenku na decembrový juniorský šampionát v Kanade.

Z letných majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov zostali v zostave iba traja obrancovia - David Nátny, Boris Žabka a Šimon Groch. „Sú to chlapci, ktorí by do tímu mali priniesť kvalitu. Verím však, že na MS budú k dispozícii aj kvalitní hráči zo zámoria,“ reagoval tréner Ivan Feneš na zraze.

Rodák z Liptovského Mikuláša dúfa, že trénera presvedčí a predstaví sa na vrcholovom podujatí v Kanade. „Je to sen každého z nás, ktorí sme v nominácii na najbližší turnaj. So spoluhráčmi si však navzájom prajeme. Dúfam, že sa tam dostane každý, kto ma formu.“