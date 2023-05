Potiahne Kubalík s Červenkom český tím cez amerických študentov?

Čechov ťahá jeden útok

Český výber bojoval do posledného zápasu o druhé miesto v tabuľke skupiny B. Po prehre s Kanadou nakoniec klesol na štvrtú priečku. Predbehli ich aj Lotyši, s ktorými mali pri rovnosti bodov horší vzájomný zápas.

Mužstvo ťahá hlavne produktívna dvojica Kubalík a Červenka. Prvý menovaný vedie s ôsmimi gólmi a štyrmi asistenciami tabuľku produktivity.

Hráči si uvedomujú, že je potrebné rozdeliť bodovú nádielku aj medzi ďalších útočníkov.

„Potrebujeme to zlepšiť, aby nebolo všetko na prvom útoku a presilových hrách. Jedna formácia to ťahať nemôže. Musia sa pridať aj ostatní, je to ťažký turnaj,“ povedal pre Idnes.cz jeden z reprezentačných trénerov Libor Zábranský.

Netradičný brankársky systém

V americkom výbere dostali príležitosť dvaja brankári Casey DeSmith a Cal Petersen, ktorí sa pravidelne striedali. Výhry nad Fínskom a Švédskom vychytal DeSmith, ktorý pôsobí v Pittsburghu Penguins.