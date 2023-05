Vůjtek o vzájomnom zápase: Slováci sú od povahy výbušnejší ako Česi

Vzájomným zápasom medzi Slovenskom a Českom otvoria oba tímy šampionát v Lotyšsku a Fínsku.

Už som to raz zažil na majstrovstvách sveta v roku 2014 v Minsku. Bol to prvý zápas a hneď skraja sme hrali proti favoritom. Mali sme v stretnutí šancu na víťazstvo. Dve minúty pred koncom slovenskí hokejisti ešte viedli 2:1, ale vyrovnávajúci gól zariadil Jaromír Jágr a prehrali sme v predĺžení. Bol to dobrý zápas.

Aký je váš tip na výsledok tohtoročného vzájomného zápasu?

Neviem (smiech).

Začiatok je vždy opatrný. Ťažko povedať, kto bude tentokrát úspešnejší.