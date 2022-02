Vyhlásime konkurz na strelca, hovorí Bokroš. Šatan takú prehru nečakal

Na východ zamierila aj skupina fanúšikov hostí, no väčšina zo 787 divákov očakávala triumf domáceho extraligistu nad rozbehnutým favoritom SHL. Opak bol však pravdou.

Sklamaný Bokroš

"Som sklamaný z toho, že nedokážeme dať v extralige, ale ani pohárovom finále, viac ako jeden gól. Mali sme sedem presiloviek, ale žiadnu sme nevyužili. Dnes to bola úplná frustrácia v podaní mojich hráčov," konštatoval Ernest Bokroš.

Prehru rozdielom triedy utrpeli napriek tomu, že súpera prestrieľali 41:27. "Aj my sme dnes chceli vyhrať. Keď sme dostali prvý gól, tak som na niektorých hráčoch videl, že znervózneli. To ešte nemuselo nič znamenať a bolo to len o nás, akú hru predvedieme.