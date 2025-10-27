Prešov má o útočníka a obrancu menej. V klube skončili dvaja Slováci

PREŠOV. Hokejový klub z Prešova sa po vzájomnej dohode rozlúčil s obrancom Marekom Hudecom a útočníkom Timotejom Šillem.
„Chlapcom ďakujeme za ich prácu a úsilie, ktoré odovzdali v našom drese. Do ďalšej kariéry im prajeme len to najlepšie,“ uviedol klub na sociálnych sieťach.
Tridsaťjedenročný Hudec prišiel do Prešova pred prebiehajúcou sezónou, v tíme odohral desať zápasov, strelil jeden gól a pripísal si desať trestných minút a sedem mínusiek.
O rok mladší Šille mal vo ôsmich dueloch bilanciu jeden gól, asistenciu a mínusový bod.
