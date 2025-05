Pomohol k postupu, teraz dostal šancu ukázať sa. Prešov pokračuje v spolupráci s trénerom

PREŠOV. Hokejistov HC Prešov povedie v extraligovej sezóne 2025/2026 lotyšský tréner Peteris Skudra, ktorý ho doviedol k postupu do najvyššej súťaže.

Na hernej fazóne rozbehnutých Prešovčanov to nič nezmenilo a presvedčivo dokráčali za víťazstvom v základnej časti Slovenskej hokejovej ligy.

V play off potvrdili pozíciu najväčšieho favorita na víťazstvo a v troch sériách prehrali iba jeden duel. Napokon po sérii so Skalicou (4:1 na zápasy) oslavovali postup do najvyššej súťaže.

Päťdesiatdvaročný Lotyš viedol pred pôsobením v Prešove extraligový tím Liptovského Mikuláša.