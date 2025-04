Prešov sa raduje z postupu, špeciálne pocity prežíval Chalupa: Je to eufória

PREŠOV. Hokejisti Prešova splnili svoj hlavný cieľ a postupom do najvyššej súťaže zavŕšili suverénnu sezónu v Tipos Slovenskej hokejovej lige (SHL). Spečatili ho víťazstvom 4:2 v piatom finálovom dueli a Skalicu napokon zdolali 4:1 na zápasy. Špeciálne pocity prežíval Samuel Chalupa, ktorý zavŕšil životnú sezónu vybojovaním extraligy pre rodné mesto.

Prešovčania boli najväčší favoriti sezóny a potvrdili to už v základnej časti, v ktorej suverénne triumfovali. Na ich fazóne nič nezmenila ani nečakaná zmena trénera, keď Stevea Kaspera nahradil Peteris Skudra.

„Koňare“ pokračovali v nastolenom trende aj vo vyraďovačke, v ktorej napokon prehrali iba jeden zápas - tretí finálový. Aj vďaka tomu sa napokon z postupu radovali na vlastnom štadióne. „Finále bolo náročné najmä po psychickej stránke. Mali sme v hlavách, že Skalica má za sebou dlhú sériu. V treťom zápase sme nehrali dobre, no v ďalšom sme sa vrátili k našej hre a potom sme to potvrdili doma. Som hrdý na chlapcov z tímu, pretože od začiatku sezóny sa u nás nehovorilo o ničom inom, iba o postupe.

Niekedy je ťažké vyrovnať sa s tým, no my sme to zvládli,“ uviedol útočník Jakub Suja, ktorý doviedol Prešov k postupu v pozícii kapitána. VIDEO: Hráč Prešova J. Suja hodnotí zápas

Chalupa: Je to eufória K lídrom patril aj Chalupa, ktorý gólom do prázdnej bránky na 4:2 nielenže ukončil sezónu SHL, ale potvrdil tým aj životný ročník po individuálnej stránke. Bezprostredne po zápase si na ľade vychutnal „kolečko“ s víťaznou trofejou. „Teraz to bola eufória, ja som ani nevedel, čo mám robiť od radosti. Je to eufória. Sme veľmi šťastní, že sme to dokázali. Je skvelé spečatiť titul v našom meste, pred našimi divákmi,“ konštatoval Chalupa, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom play off. Pri hodnotení sezóny dal individuálne štatistiky bokom, prvoradý bol tímový úspech: „Je to pre mňa niečo neuveriteľné. Vyrastal som tu a vždy som túžil zahrať si tu extraligu. Je skvelé, že sme si ju sami vybojovali,“ konštatoval Chalupa.

Skvelá partia Prešova Titul víťaza Slovenskej hokejovej ligy a postup do najvyššej súťaže je prvý veľký úspech v kariére útočníka Mateja Paločka. Dosiahol ho po boku skúsenejšieho brata Matúša, pričom obaja sú dlhoroční extraligoví hráči. „Konečne aj ja zbieram prvenstvá. Sezóna možno vyzerala jednoducho, no nebolo to tak. Museli sme tvrdo pracovať a ísť za spoločným cieľom. V tíme sa zišla skvelá partia a som nesmierne rád z toho, čo sa nám podarilo,“ uviedol Matej Paločko pre TASR. Šátek: Nepoučili sme sa Hráči Skalice boli blízko k návratu do najvyššej súťaže po deviatich rokoch, no Prešov bol nad ich sily.