Prešov na Vianoce ulovil zvučné posily. Na východ mieria medailisti z MS

Hokejový klub HC Prešov oznámil na Prvý sviatok vianočný príchod dvoch lotyšských reprezentantov. Posledný tím tabuľky Tipsport ligy posilnili Miks Indrašis a Rihards Bukarts.
Tridsaťpäťročný krídelník Indrašis odštartoval prebiehajúcu sezónu v BK Mladá Boleslav, v najvyššej českej súťaži však odohral len 14 zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu.
V predchádzajúcich dvoch ročníkoch hral v Brynäs IF vo švédskej SHL a pôsobil aj v Nemecku, Švajčiarsku a dlhé roky v KHL.
O šesť rokov mladší útočník Rihards Bukarts bol v prebiehajúcej sezóne bez klubu. Pri bronzovom úspechu Lotyšska nazbieral v desiatich zápasoch 11 bodov (3+8) a bol najproduktívnejší hráč tímu.
Na klubovej úrovni hral v zámorí, v KHL, v nemeckej najvyššej súťaži, v najvyššej švajčiarskej lige a nadnárodnej Ice Hockey League. Naposledy pôsobil vo Vítkoviciach.
Obaja hráči sú súčasťou lotyšskej reprezentácie, s ktorou získali bronz na majstrovstvách sveta v roku 2023.