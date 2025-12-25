Prešov na Vianoce ulovil zvučné posily. Na východ mieria medailisti z MS

Posledný tím ligy angažoval nových útočníkov.

Hokejový klub HC Prešov oznámil na Prvý sviatok vianočný príchod dvoch lotyšských reprezentantov. Posledný tím tabuľky Tipsport ligy posilnili Miks Indrašis a Rihards Bukarts.

Tridsaťpäťročný krídelník Indrašis odštartoval prebiehajúcu sezónu v BK Mladá Boleslav, v najvyššej českej súťaži však odohral len 14 zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu.

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch hral v Brynäs IF vo švédskej SHL a pôsobil aj v Nemecku, Švajčiarsku a dlhé roky v KHL.

O šesť rokov mladší útočník Rihards Bukarts bol v prebiehajúcej sezóne bez klubu. Pri bronzovom úspechu Lotyšska nazbieral v desiatich zápasoch 11 bodov (3+8) a bol najproduktívnejší hráč tímu.

Na klubovej úrovni hral v zámorí, v KHL, v nemeckej najvyššej súťaži, v najvyššej švajčiarskej lige a nadnárodnej Ice Hockey League. Naposledy pôsobil vo Vítkoviciach.

Obaja hráči sú súčasťou lotyšskej reprezentácie, s ktorou získali bronz na majstrovstvách sveta v roku 2023.

