Symbolizujú oslavu víťazstva a úspechu. Tipsport liga predstavila nové medaily

Trojica najlepších hokejových klubov na Slovensku dostane medaily s inovatívnym dizajnom.
Cenné kovy pre najúspešnejšie tímy Tipsport ligy 2025/2026 sú opätovne – po niekoľkoročnej prestávke – vyrábané v Mincovni Kremnica.
„Naším cieľom bolo vytvoriť medaily, ktoré budú mať adekvátnu hodnotu a budú reprezentatívnym ocenením pre hráčov, ktorí ich získajú za celosezónne úsilie.
Pri návrhu sme sa opierali primárne o štyri základné prvky – hokej, Slovenský hokej, Slovensko a generálneho partnera súťaže,“ uviedol v tlačovej správe Slovenského zväzu ľadového hokeja generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.
Súčasťou nielen tvorby nového dizajnu, ale i samotnej výroby medailí bol aj generálny partner súťaže Tipsport.
„Motiváciou vstupu Tipsportu do najvyššej súťaže bola od začiatku investícia do hokeja s cieľom jeho ďalšieho rastu.
Aj preto sme sa radi zapojili do procesu výroby nových medailí pre tri najúspešnejšie tímy, pretože i to vnímame ako ďalšiu investíciu na zvýšenie hodnoty slovenského hokeja.
Veríme, že inovatívny dizajn aj použité materiály ocenia nielen fanúšikovia, ale predovšetkým samotní hráči,“ uviedla vedúca marketingového oddelenia Tipsportu SK Zuzana Mihová.
Nové medaily Tipsport ligy pre sezónu 2025/2026 v sebe spájajú viacero symbolov. Pozdvihnuté hokejky z loga SZĽH symbolizujú oslavu víťazstva a úspechu.
Prepojenie s generálnym partnerom vytvárajú obrátené prvky loga Tipsport ligy, ktoré zároveň odkazujú na trojvršie zo štátneho znaku SR. Textúra ľadu zachytáva energiu hry a každú stopu na ceste za medailou.
Obruba v tvare kruhu dodáva medailám výnimočnosť, predstavuje jednotu a silu medailistov. Hrana medaily prezrádza sezónu a odkazuje na prvok z loga Tipsport ligy – symbolizujúci „V“ ako víťazstvo.