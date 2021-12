Vianoce prídu skôr. NHL pre covid predlžuje vianočnú prestávku

NEW YORK. Národná hokejová liga sa rozhodla začať vianočnú prestávku o trochu skôr. Väčšina zostávajúcich zápasov už bola odložená.

Posledné duely sa mali odohrať 23. decembra. Pre preplnené covidové listiny prijalo vedenie súťaže rozhodnutie, že sa posledné stretnutia uskutočnia v utorok 21. decembra.

Hrať budú Philadelphia proti Washingtonu a Vegas proti Tampe Bay.

Od stredy 22. decembra do soboty 25. decembra by mala byť v lige úplne pozastavená všetka činnosť klubov. Nemali by cestovať ani trénovať.