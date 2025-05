Chlapec z Liptova, ktorý dobyl NHL. Pred 85 rokmi sa narodil Stan Mikita

BRATISLAVA. Od narodenia legendárneho hokejistu Stana Mikitu uplynie v utorok 20. mája 85 rokov.

Do ôsmich rokov žil na Liptove, potom ho rodičia poslali so strýkom do Kanady, kde začal s hokejom. Prvý Slovák, ktorý získal Stanleyho pohár, sa presadil v Chicagu a sa stal jednou z ikon "jastrabov".

V drese Chicaga strávil všetkých 22 sezón, ktoré odohral v NHL. Je historický líder Blackhawks v počte odohraných zápasov (1394), bodov (1467), aj asistencií (926).