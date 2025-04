ONLINE: HK 95 Považská Bystrica - HC Prešov dnes, Tipos SHL LIVE (semifinále - 4. zápas)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 4. zápasu semifinále play-off TIPOS SHL medzi Považskou Bystricou a Prešovom. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



HK 95 Považská Bystrica



Považská plánovala Prešovu komplikovať cestu do finále. Herne sa jej to podarilo, ale v play-off sú rozhodujúce výsledky, a tie hrajú proti panterom. V piatok pred vlastnými divákmi odohrali skvelú partiu, no s jedným gólom nemožno uspieť.



HC Prešov



V sobotu večer môže byť po tejto semifinálovej sérii. Prešovčania otočili skóre tretieho stretnutia. Presadili sa obrancovia a zhodou okolností Košičania – Miroslav Novota s Jakubom Cibákom. Matematika je jasne daná. Keď hostia vyhrajú aj druhýkrát na Považí, stanú sa prvým finalistom.