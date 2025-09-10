Mnohé kluby doplnili kádre pred piatkovým štartom extraligy. Šiška napokon zamieril do Trenčína

Juraj Šiška (vľavo).
Juraj Šiška (vľavo). (Autor: TASR)
SITA, TASR|10. sep 2025 o 15:30
ShareTweet0

Zo Zvolena odchádza útočník, od ktorého sa očakávalo líderstvo v oblasti produktivity.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Juraj Šiška sa dohodol na spolupráci s HK Dukla Trenčín.

V tíme naopak už nebude pokračovať český útočník Václav Karabáček, ktorý neuspel na skúške. Trenčiansky klub informoval o zmenách v kádri na svojej oficiálnej stránke.

Šiška mal pôvodne pokračovať v HK Poprad, v ktorom odohral sezónu 2024/2025, no v úvode spoločnej prípravy v tíme skončil.

Napokon zamieril do Trenčína, ktorý bude pre neho piaty klub v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už hral aj za materskú Nitru, Nové Zámky a Zvolen.

„Juraj je kvalitný útočník s potenciálom patriť medzi top slovenských ligových hráčov na svojom poste. Je v ideálnom hokejovom veku a disponuje výbornými fyzickými parametrami. Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci a veríme, že svojou hrou výrazne pomôže tímu v nadchádzajúcej sezóne.

V našom tíme už nebude pokračovať Václav Karabáček, ktorému by som sa aj týmto spôsobom chcel poďakovať a popriať mu veľa šťastia v ďalších krokoch. Lotyš Raimonds Vitolinš je na skúške do konca tohto mesiaca.

Naďalej platí, že sledujeme hráčsky trh a sme pripravení káder vhodne doplniť,“ povedal Mário Bližňák, športový manažér HK Dukla Trenčín.

Prírastok do útoku hlásia aj v Liptovskom Mikuláši. K tímu sa pripojil ruský zakončovateľ Timur Ibragimov, ktorý už pricestoval na Slovensko.

Dvadsaťštyriročný rodák z Petrohradu pôsobil v predchádzajúcej sezóne v ruskej Vyššej lige, v ktorej hral za tím SKA-Neva. V minulosti hrával vo Fínsku či v zámorskej AHL, v ktorej si pripísal na konto 73 štartov.

Naopak, na Liptove bude mimo hry v úvode sezóny útočník Hudson Elynuik, ktorý si na Tatranskom pohári poranil hornú časť tela. Klub odhaduje jeho absenciu na približne dva týždne.

Zmeny hlásia aj v tábore nováčika z Prešova, kde do defenzívy pribudol kanadský obranca Zach Taylor. Pravák známy svojím ofenzívnym štýlom hry má za úlohu posilniť zadné rady a zároveň prispieť bodovo.

Taylor má povesť produktívneho beka, ktorý dokáže podporovať útok a pravidelne sa zapisovať do štatistík, čo pred časom potvrdil počas krátkeho pôsobenia v Liptovskom Mikuláši. Vlani nastupoval za dánsky Herning.

Nový ročník Tipsport ligy štartuje už v piatok 12. septembra.

Tipsport liga

    Juraj Šiška (vľavo).
    Juraj Šiška (vľavo).
    Mnohé kluby doplnili kádre pred piatkovým štartom extraligy. Šiška napokon zamieril do Trenčína
    dnes 15:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Mnohé kluby doplnili kádre pred piatkovým štartom extraligy. Šiška napokon zamieril do Trenčína