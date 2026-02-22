ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (50. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 50. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 50. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
22.02.2026 o 18:00
50. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 50. kola Tipsport ligy medzi HK Poprad a HK Dukla Trenčín.
Poprad bojuje o TOP 6, a k tomu umiestneniu sa výrazne priblížili víťazstvom nad 7. Spišskou Novou Vsou v uplynulom kole. Na 7. miesto majú náskok 4 bodov.
Trenčín sa výrazne trápi a vyzerá to, že smeruje do baráže. V roku 2026 zvíťazili iba dvakrát a na 10. nebarážovú priečku strácajú už 8 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.