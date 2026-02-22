ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (50. kolo)

Sportnet|22. feb 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 50. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 50. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
22.02.2026 o 18:00
50. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 50. kola Tipsport ligy medzi HK Poprad a HK Dukla Trenčín.

Poprad bojuje o TOP 6, a k tomu umiestneniu sa výrazne priblížili víťazstvom nad 7. Spišskou Novou Vsou v uplynulom kole. Na 7. miesto majú náskok 4 bodov.

Trenčín sa výrazne trápi a vyzerá to, že smeruje do baráže. V roku 2026 zvíťazili iba dvakrát a na 10. nebarážovú priečku strácajú už 8 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:00
