Poprad v derby opäť sklamal fanúšikov. Bjalončík: Je to nejaká karma alebo prekliatie

POPRAD. Najväčšie derby v lige malo byť podľa predpokladov pred začiatkom sezóny zápasom mužstiev z hornej polovice tabuľky, ale nevydarený vstup do sezóny spôsobil, že ako domáci Poprad, tak aj hostia zo Spišskej Novej Vsi bojovali najmä o to, aby sa v tabuľke odrazili k vyšším poschodiam.
Podarilo sa to nakoniec Spišiakom, ktorí v poslednej tretine otočili skóre a uštedrili Popradu štvrtú prehru v rade.
Pritom najmä po prvej tretine to s Popradom vôbec nevyzeralo zle. Už po ôsmich minútach šli domáci do vedenia, keď sa v presilovke presadil svojim prvým gólom v sezóne Peter Bjalončík.
Od druhej tretiny sa ale všetko začalo preklápať na stranu hostí a po necelých troch minútach tretej tretiny aj gólovo.
Obranca Dávid Romaňák nahodil puk na zadný mantinel možno aj vedome tak, že sa odrazil pred popradskú bránku na nepokrytého Damiena Girouxa a ten zblízka prekonal Filipa Belányiho.
Necelých deväť minút pred koncom dostali domáci veľkú šancu rozhodnúť, ale nedokázali gólovo potrestať štvorminútové vylúčenie Mareka Viedenského.
A tak im Spišiaci dve a pol minúty pred koncom víťazstvo ukradli, keď Olivier Archambault v strednom pásme obral o puk Ryana Sproula, nakorčuľoval do útočnej tretiny a z ľavého kruhu uzavrel na konečných 1:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Spišská Nová Ves
Kríza, karma, prekliatie a hlavy
Aj strelca jediného popradského gólu Petra Bjalončíka mrzelo najmä to, že viac nevyťažili z dobrej prvej tretiny.
„V tej prvej tretine nám to malo padnúť viackrát. Boli tam dosť veľké šance, len náš útok mohol dať pokojne štyri góly. Bohužiaľ, tá kríza ide ďalej.
Je nevídané, že sme si prehrali štyri zápasy, v ktorých sme viedli. Neviem, či je to už fakt nejaká karma alebo prekliatie, ale verím tomu, že tvrdou prácou sa z toho vykopeme a zápasy už budú v náš prospech,“ poznamenal po zápase.
Asistent trénera Jozef Budaj nechcel hovoriť o smole. Všetko je podľa neho v hlavách.
„Všetko máme vo vlastných rukách. Hráči sa určite snažili, ale samozrejme v hlavách je aj to, že sa blíži koniec zápasu a mali sme už nejaké zápasy, ktoré nevyšli tak, ako sme si predstavovali.
Ale my sme pripravovali mužstvo ako stále na to, že sa jednoducho hrá 60 minút do konca,“ zdôraznil Budaj.
Čakajú na víťazstvo, ktoré ich nakopne
Popradčania majú po šiestich kolách na svojom konte prekvapujúco jediné víťazstvo a krčia sa na dne tabuľky spolu s Prešovom a Michalovcami.
„Aj my ako trénerský štáb, takisto aj hráči, stále pracujeme na určitých veciach. Musíme dotiahnuť nejaký zápas do víťazného konca a odraziť sa od neho a ja verím, že to všetko, čo robíme, sa potom ukáže ako vec do budúcnosti a budeme zápasy vyhrávať,“ dodal.
Vo víťazstvo, ktoré nakopene, verí aj Bjalončík. Keďže v derby fanúšikov opäť sklamali, verí, že príde už v nedeľu v Trenčíne.
„V každom zápase sme ukázali aj tú správnu, nielen tú zlú tvár. Od tej musíme odskočiť a robiť tie správne veci viackrát v zápase a veriť tomu, že to prelomíme,“ dodal Bjalončík.
Energia, emócia a výborný Valluš
Na strane Spišiakov vládla po treťom víťazstve v sezóne spokojnosť. Podľa asistenta trénera Tomáša Záborského aj s výkonom.
„V prvej tretine sme sa síce hľadali, ale v druhej a tretej tretine už mala hra nejakú fazónu. Mali sme energiu, ktorá nám predtým chýbala, tiež aj emóciu.
Sme spokojní s výkonom. Celé mužstvo, ale aj oslabovkové formácie, veľmi dobre bránili, veľmi dobre sa svojej šance chopil aj Števo,“ pochválil mužstvo a aj brankára Štefana Valluša.
Stále iba 24-ročný brankár doteraz kryl chrbát Denisovi Godlovi a prvýkrát sa do bránky dostal pred necelým týždňom v Košiciach, keď v polovici zápasu striedal.
V Poprade šiel prvýkrát do bránky od začiatku zápasu a svoju šancu dokonale využil, keď mal nemalú zásluhu na obrate a zaslúžene ho vyhlásili za najlepšieho hráča Spišiakov.
„Je to super pocit, keď hneď na začiatku sezóny príde šanca ísť do bránky od začiatku. Myslím si, že aj môj výkon bol celkom solídny, aj keď vždy sa dá niečo zlepšiť. Som rád za takýto štart v lige.
Mali na začiatku nejaké šance a aj tlak, lebo klasicky v derby tá výhoda domáceho prostredia hrá dôležitú rolu. Chvalabohu, že som inkasoval iba ten jeden, ale to už je aj trošku o šťastí,“ priznal Valluš po zápase.
Oživili spomienky na minulú sezónu
Pre Valluša mal zápas špeciálnu príchuť nielen preto, že stál prvý raz v bránke od začiatku zápasu. Je aj odchovancom Popradu.
Napokon si na „domovskom“ ľade po zápase užíval veľké ovácie od fanúšikov Spišskej Novej Vsi, ktorí ako tradične v hojnom počte obsadili popradské tribúny a spolu s tými domácimi vytvorili výbornú atmosféru.
Valluš priznal, že to dlho na obrat nevyzeralo a poukázal na jeden fakt z minulej sezóny.
„Už v minulej sezóny sme mali povesť mužstva, ktoré otáča zápasy. Veď sme ich otočili dosť.
Možno to v nás v nejakom kúsku ostalo a vrelo, a dnes to vyšlo na povrch a otočili sme aj derby, za čo sme veľmi radi,“ povedal s tým, že víťazstvo v Poprade môže Spišiakom veľmi pomôcť.
„Určite nás víťazstvo v derby posunie vpred, pretože neboli tam také chyby ako v posledných zápasoch a pekne sme to aj bránili. Verím, že sa to bude ďalej zlepšovať,“ dodal Valluš.
Či to tak naozaj bude, sa ukáže už v ďalšom veľkom zápase, v ktorom Spišiaci v nedeľu privítajú doma vicemajstra z Nitry a budú chcieť prerušiť jeho štvorzápasovú sériu víťazstiev.
