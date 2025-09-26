ONLINE: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, 6. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.09.2025 o 18:00
6. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 6. kola Tipos ligy, v ktorom na seba narazia HK Poprad a HK Spišská Nová Ves.
HK Poprad
Popradčania nevstúpili do novej sezóny ideálne a momentálne im patrí až desiata priečka Tipsport ligy. V doterajšom priebehu súťaže zaznamenali iba jedno víťazstvo, keď doma zdolali Michalovce 5:4. Ostatné duely skončili neúspešne. V poslednom kole podľahli Žiline 3:4, predtým prehrali s Košicami 2:5 aj s Banskou Bystricou 2:3 a nestačili ani na Prešov po prehre 3:4. „Kamzíci“ sa budú snažiť pred vlastným publikom zlomiť nepriaznivú sériu a odraziť sa k lepším výsledkom.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci sú na tom o niečo lepšie a v tabuľke im patrí ôsma priečka. V poslednom kole síce prehrali na ľade Košíc vysoko 1:5, ale predtým si doma poradili s Michalovcami 2:1 aj s Liptovským Mikulášom po prestrelke 5:4 po nájazdoch. Tímu sa však nedarilo proti silnejším súperom, keď nestačil na Slovan Bratislava 1:3 a na ľade Trenčína prehral tesne 3:4. Spišská Nová Ves ukazuje ofenzívny potenciál, no defenzívna stránka hry im ešte robí problémy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.