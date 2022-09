Slovan vyhral v Poprade po takmer 12 rokoch. Je to dôležitá výhra, vraví Haščák

"Bol to ťažký duel, veď sme hrali proti obhajcovi titulu. Mali sme viac z hry, no v druhej tretine nás rozladili vylúčenia. Niektorí hrajú presilovky, iní oslabenia. Stratili sme rytmus a dostali góly," konštatoval útočník Popradu Tomáš Záborský.

Najvýraznejšou posilou v drese domácich je bývalý slovenský reprezentačný útočník Záborský. V zápase okrem gólu pridal aj asistenciu: "Na začiatok to nebolo zlé, aj keď som ťahal nohy.

Dúfam, že sa to zlepší a v nedeľu budeme dobre pripravení a získame prvé tri body do tabuľky." Podľa neho Popradčania mali počas zápasu aj svetlé momenty, no chce to čas. "Prvá tretina bola z našej strany dobrá, Slovanu sme nedali žiadnu šancu.