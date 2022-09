Slovan vyhral v Poprade po 12 rokoch, Nitra odštartovala ročník jasnou prehrou

Martin Hrnčár, tréner Popradu: "Hokej sa dnes musel divákom páčiť, výsledok menej. Rozhodol prvý gól, ktorý strelil Slovan. Nastúpili sme veľmi dobre, vytvorili sme si aj šance, no zlomová bola druhá tretina. Veľa vylúčení na oboch stranách, my sme však presilovky zahrali zle, bez streľby. Možno nastala moja osobná trénerská chyba na konci zápasu. Prvú presilovku sme dostali päť minút pre záverom, no brankára som odvolal až pred začiatkom druhej početnej výhody. Hokej sa však hrá 60 minút, Slovan veľmi dobre pracoval, a preto zvíťazil."

Ján Pardavý, tréner Slovana: "Musím povedať, že napriek prvému kolu mal tento zápas slušné tempo. Stretli sa dva veľmi kvalitné tímy. Dôležitý bol prvý gól, ktorý nám dodal sebavedomie, no v závere sme urobili zbytočné fauly, čo sa nesmie opakovať. V prípade menšieho náskoku nás to mohlo stáť celé stretnutie. Podľa mňa sme si dnes zaslúžili vyhrať."