Najlepšia presilovka si vylomila zuby na najlepšom oslabení. Košice sa tešia na Steel Arénu

Do zápasu lepšie vstúpili Košičania. Už na konci prvej minúty sa Brett Pollock natlačil pred popradského gólmana Adama Vaya a poslal hostí do vedenia.

Mali sme to ubrániť, ale nepodarilo sa. Košice majú kvalitné mužstvo a vedia potrestať každú chybu,“ hodnotil zápas popradský tréner Todd Bjorkstrand narážajúc na víťazný gól košického Tomáša Mikúša, ktorý necelých päť minút pred koncom tretej tretiny zblízka bekhendom poslal puk do siete po výbornej prihrávke Michala Chovana a uzavrel skóre zápasu na konečných 2:3.

Nastrelili konštrukciu bránky a poriadne hosťom podkurovali aj v power play: „Košice vedia ako pracovať za každého stavu, majú dobre prepracovanú defenzívu a ťažko sa nám dostávalo do šancí, keď odskočili na ten jeden gól. Podarilo sa nám ich v power play dostať pod tlak, ale nepodarilo sa nám puk dostať do bránky. Chýbalo nám tam šťastie, šťastnejší odraz či niečo iné.“

Aj Šiška priznal, že nezvládli úvod zápasu, ale ocenil, že napriek dvojgólovému manku sa dokázali do zápasu vrátiť: „Išli sme do niektorých vecí po hlave a po drobných chybách v taktike nám strelili dva góly.

„Stále je to hokej. Niekedy padne šťastnejší gól, inokedy nedáte ani do prázdnej bránky. My sa snažíme pracovať na detailoch aj na presilovkách, aby sme mali slušné percentá. Dnes sa nám to nepodarilo, hoci sme v presilovkách mali pár slušných vecí. Nebude nám to padať stále, ale musíme sa o to pokúšať,“ poznamenal autor prvého popradského gólu Juraj Šiška.

„Na konci dňa je to prehra, ale nemáme sa za čo hanbiť. Predviedli sme dobrú hru, máme na čom stavať. Je ešte len začiatok súťaže. Keď sme vyhrali prvé tri zápasy, nerobili sme z toho vedu, rovnako teraz po týchto dvoch tesných prehrách. Budeme ďalej pracovať a pokúsime sa vyhrať ďalší zápas,“ zdôraznil Šiška, ktorý v piatok so spoluhráčmi cestuje na ľad bratislavského Slovana.

Dôležité bolo odbojované oslabenie šesť minút pred koncom a potom to tam padlo nám,“ zdôraznil a pochválil spoluhráčov, ktorí hrajú oslabenia: „Veľký rešpekt patrí chalanom, ktorí hrajú oslabenia. Hrajú ich veľmi dobre. Je to veľmi dôležité v dnešnom hokeji.“

Podobne hodnotil zápas aj strelec víťazného gólu Tomáš Mikúš. „Ťažký a vyrovnaný zápas. Podarilo sa nám na začiatku pomerne rýchlo dať dva góly, ale stále to bolo vyrovnané a hra sa prelievala, raz sme boli lepší my, potom mali lepší úsek domáci. Som rád, že sme to nakoniec dotiahli k víťazstvu.

Tešia sa na návrat domov

Kvôli rekonštrukcii domácej Steel Arény odohrali Košičania prvých päť zápasov na ihriskách súperov. V každom dokázali bodovať, dvakrát vyhrali za tri body, raz za dva po samostatných nájazdoch a po jednom bode získali aj pri dvoch prehrách – jednej po nájazdoch a jednej po predĺžení.

„Keď sa na to pozriem od zápasu k zápasu, tak sme v niektorých boli smutní, lebo sme často viedli a prehajdákali to. Zápasy išli do predĺženia alebo do nájazdov a niektoré sme prehrali. Ale keď sa na to človek pozrie v globále, s odstupom, tak si myslím, že je to dobrý začiatok, hrať päť zápasov vonku a v každom bodovať.

Pred začiatkom ligy by sme to brali a musíme sa na to pozerať pozitívne,“ zdôraznil Mikúš, ktorí sa so spoluhráčmi teší na prvý domáci zápas, v ktorom v piatok vo vynovenej Steel Aréne privítajú Zvolen.

„Boli sme pripravení na to, že budeme na začiatku hrať sériu zápasov vonku. Sme radi, že sa to konečne máme za sebou a že budeme hrať aj doma. Verím, že domáce prostredie nám pomôže.“