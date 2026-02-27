VIDEO: Pobežal opäť úradoval v juniorskej súťaži. Okrem neho sa presadil aj Mišiak

Tomáš Pobežal oslavuje gól.
Tomáš Pobežal oslavuje gól. (Autor: X/Kingston Frontenancs)
TASR|27. feb 2026 o 09:00
Presadil sa aj tretí Slovák v drese Frontenacs, Robin Kuzma.

Slovenský hokejový útočník Tomáš Pobežal zaznamenal gól a asistenciu v zápase kanadskej juniorskej OHL, v ktorom jeho Kingston Frontenacs prehrali na ľade North Bay Battalion 3:4.

Devätnásťročný center nazbieral v 51 dueloch sezóny 34 bodov (14+20).

Jeden gól strelil aj jeho spoluhráč Alex Mišiak, ktorý od príchodu do Kingstonu získal v 19 dueloch 15 bodov.

Presadil sa aj tretí Slovák v drese Frontenacs, Robin Kuzma si pripísal jedenástu asistenciu v ročníku, v 58 dueloch má na konte 23 bodov (12+11).

VIDEO: Gól Tomáša Pobežala

Jeden presný zásah dosiahol Andreas Straka, no jeho tím Quebec Remparts prehral v QMJHL na ľade Cape Breton Eagles 3:4.

Osemnásťročný útočník nazbieral v 37 zápasoch 28 bodov (9+19). Juraj Rausa asistoval pri vysokej prehre Saginaw Spirit v OHL s Ottawou 67s 2:8. Bol to jeho tretí bod v sezóne.

Tabuľka OHL

OHL

    dnes 09:00
