VIDEO: Pobežal opäť úradoval v juniorskej súťaži. Okrem neho sa presadil aj Mišiak

Slovenský hokejový útočník Tomáš Pobežal zaznamenal gól a asistenciu v zápase kanadskej juniorskej OHL, v ktorom jeho Kingston Frontenacs prehrali na ľade North Bay Battalion 3:4.
Devätnásťročný center nazbieral v 51 dueloch sezóny 34 bodov (14+20).
Jeden gól strelil aj jeho spoluhráč Alex Mišiak, ktorý od príchodu do Kingstonu získal v 19 dueloch 15 bodov.
Presadil sa aj tretí Slovák v drese Frontenacs, Robin Kuzma si pripísal jedenástu asistenciu v ročníku, v 58 dueloch má na konte 23 bodov (12+11).
VIDEO: Gól Tomáša Pobežala
Jeden presný zásah dosiahol Andreas Straka, no jeho tím Quebec Remparts prehral v QMJHL na ľade Cape Breton Eagles 3:4.
Osemnásťročný útočník nazbieral v 37 zápasoch 28 bodov (9+19). Juraj Rausa asistoval pri vysokej prehre Saginaw Spirit v OHL s Ottawou 67s 2:8. Bol to jeho tretí bod v sezóne.