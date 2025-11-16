V Štokholme bol na ľade len jeden tím, Penguins oslavujú jasné víťazstvo. Žiaril mladý brankár

Sergej Murašov v bráne Pittsburghu.
Sergej Murašov v bráne Pittsburghu. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. nov 2025 o 18:03
Vo svojom druhom zápase vychytal nulu.

NHL - základná časť

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Góly: 3. Wotherspoon (Karlsson, Koppanen), 9. Malkin (Hayes, Mantha), 11. Crosby, 58. Lizotte

Brankári: Murašov - Saros, strely na bránku: 22:21

ŠTOKHOLM. Hokejisti Pittsburghu Penguins vyhrali v nedeľňom zápase NHL Global Series v Štokholme nad Nashvillom 4:0.

Súperovi tak v druhom vzájomnom dueli vo švédskej metropole odplatili piatkovú prehru 1:2 po predĺžení a po troch stretnutiach sa opäť dočkali víťazstva.

Čisté konto v drese Penguins si vo svojom druhom zápase v profilige udržal 21-ročný ruský brankár Sergej Murašov, ktorý zneškodnil všetkých 21 striel súpera. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 18:03
