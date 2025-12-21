ONLINE: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Pittsburghu Penguins a Montrealu Canadiens dnes v noci nastúpia na svoj ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese hostí sa predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
ONLINE PRENOS: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
22.12.2025 o 01:00
Pittsburgh
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu NHL medzi PIttsburghom Penguins a Montrealom Canadiens.
Pittsburgh Penguins ťahajú veľmi nepríjemnú šnúru 7 prehier v rade, ale až 4 z nich boli po riadnom hracom čase. V tabuľke východnej konferencie sa nachádzajú na 12. mieste so ziskom 37 bodov.
Montreal Canadiens v predošlých 6 zápasoch striedajú víťazstva a prehry a kvôli tejto kolísavej forme sa v tabuľke nachádzajú na 8. mieste so ziskom 40 bodov.
V jedinom vzájomnom zápase v tejto sezóne triumfovali hráči Montrealu, ktorí porazilli Pittsburgh na ich ľade 4:2, aj po dvoch asistenciách Juraja Slafkovského.
