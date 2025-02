Sagan si na hokej príliš netrúfa. Asi by som bol len klaun na korčuliach, hovorí

Diváci na michalovskom zimnom štadióne adresovali obrovský aplauz najmä bývalému cyklistovi Petrovi Saganovi, ktorý si užil akciu, no na ľad si netrúfol: "Trápil by som sa," priznal.

"Viem korčuľovať. Je možno lepšie zahrať si s profesionálmi, ktorí vedia, že si voči mne nemôžu nič dovoliť, než s amatérmi, s ktorými sa ideme pozabíjať. Trúfol by som si ísť na ľad, ale asi by som bol len klaun na korčuliach," poznamenal Sagan s úsmevom.

Organizátor akcie Richard Lintner aj ďalší aktéri už nahlas hovorili o obdobnom podujatí, ktoré je v pláne v roku 2026. Sagan sa zamyslel nad predstavou, že by bol riadna súčasť niektorého z tímov: "Keď tu mohli hrať nejakí herci... Pravdupovediac, trápil by som sa. Nie som na tom asi technicky tak dobre. Lepšie sa mi na to pozeralo zhora," priznal.

V zápase nastúpili proti sebe hráči, ktorí sa podľa svojho pôvodu rozdelili do tímov západu a východu. Pre "východniarov" išlo o snahu vrátiť súperovi vlaňajšiu prehru z košickej Steel arény, no napokon sa opäť tešili "hostia" s kapitánom Ľubomírom Višňovským.

"Mali sme lepšiu taktiku. Na začiatku sme dali gól a ukázali, ako by to mohlo ísť. Neskôr sme poľavili, no potom opäť zapli a mali zápas pod kontrolou. Chcem sa poďakovať skvelým divákom. Bolo to výborne zorganizované a išlo o to, aby sme sa zabavili," konštatoval "Višňa", ktorý sa zapojil aj do rozhovoru kapitána východu Ladislava Nagyho.

VIDEO: Peter Sagan