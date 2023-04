Do kempu sa zapojili Cehlárik i Kudrna, Rabčana nahradil Hlavaj

Kudrna sa do reprezentácie tešil: "Som rád, že môžem vidieť všetkých chlapcov v tíme aj okolo neho.

Nemôžem povedať, že by to bola očakávaná pozvánka, ale dlhší čas som dúfal, že nejaká by ešte mohla prísť. Teraz som tu a urobím maximum, aby som sa prebojoval do nominácie na majstrovstvá sveta. To je dôvod, prečo je tu každý z nás."

Pred oficiálnym začiatkom prípravy na MS, ktorá štartuje 10. apríla na Veľkonočný pondelok, má 72-ročný kanadský kouč k dispozícii pomerne silný zoznam mien.

"Spravidla sme v tomto období len lovili hokejistov, nové tváre pre národný tím. Je veľmi nezvyčajné, že v tejto fáze máme toľko kvalitných mien ešte pred štartom oficiálnej prípravy. Je to skvelé vo viacerých ohľadoch.

Budem sa opakovať, ale Peter Frühauf urobil fantastickú prácu. Chodil za hráčmi, sledoval ich, získal veľa užitočných informácií. Všetkým dáme šancu, aby si vybojovali miesto na šampionát.