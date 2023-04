Gernát: Naša generácia je v najlepšom veku. Budeme mať silné mužstvo

Klubovú sezónu ukončil už pred mesiacom. Jeho tím HC Lausanne nepostúpil do play off. Bronzový medailista z Pekingu sa pripojil do prípravného kempu v Bratislave.

Až do posledného zápasu sme hrali o predkolo play off. Postup nám ušiel o jeden bod. Z pohľadu klubovej sezóny to bolo sklamanie. Úvod ročníka nám nevyšiel. Postrácali sme veľmi veľa bodov a potom sa to ťažko doháňalo. Na konci sme boli veľmi blízko, ale tento rok sme si to nezaslúžili.

Zaznamenali ste osem gólov a devätnásť asistencií. Podobne ako vlani. Dostávali ste veľa priestoru na ľade?

Opäť som odohral veľmi dobrý ročník. Mal som veľa priestoru na ľade počas celého roku. Aj individuálne štatistiky boli fajn. Tréneri ma využívali aj na presilové hry i oslabenia. Spoluhráčov som veľmi dobre poznal a potom sa hralo ľahšie ako v novom tíme. Tím sa veľmi neobmenil oproti minulému roku.