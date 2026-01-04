Regenda má viac ako gól na zápas, hetrik dal, aj keď hral najmenej. Tréner s chválou šetril

Štyri zápasy, päť gólov. To je bilancia Pavla Regendu v súčasnej sezóne NHL. Z minima ťaží maximum. Útočník San Jose Sharks dostáva v A-tíme málo príležitostí, ale hlasno si pýta miesto.
Stalo sa tak aj v noci, keď strelil svoj prvý hetrik v profilige. Na ľade bol najmenej vyťažovaným útočníkom svojho tímu, keď odohral len deväť minút a 11 sekúnd. Na gól tak potreboval len niečo vyše troch minút.
"Neviem, čo povedať. Mal som šťastie," hovoril po stretnutí rodák z Michaloviec. "Mojou úlohou je byť pred bránou a bol som za to odmenený."
Po zápase sa mu však neusmievalo ľahko. Jeho mužstvo prehralo doma s Tampou Bay Lightning 3:7.
Ide o najvyššiu prehru v histórii San Jose, pri ktorej strelil hráč "žralokov" hetrik. Vyrovnal doterajší rekord Johana Garpenlova, ktorý v roku 1993 zaznamenal tri góly pre prehre 5:9 s Winnipegom.
Regenda si v jednom súboji zdvojnásobil gólový účet v kanadsko-americkej profilige a na prvý hetrik potreboval len 23 zápasov. Stal sa 26. Slovákom, ktorému sa to podarilo a po Šimonovi Nemcovi druhým v tejto sezóne.
Slovenský krídelník najprv v 11. minúte v presilovej hre skorigoval náskok súpera na 1:3, pričom na trestnej lavici sedel jeho krajan Erik Černák. Veľkú šancu na presný zásah mal Regenda už tesne predtým po krásnej akcii 19-ročného Celebriniho.
VIDEO: Hetrik Pavla Regendu v drese San Jose
„Bola to neskutočná prihrávka Maca (Celebriniho), všetko čo on robí je neskutočné. Našťastie som mal o chvíľu ďalšiu šancu a už to padlo dnu.
Puk išiel od jednej žrde do druhej a vravel som si, 'ó Bože, to nepôjde dnu', ale našťastie to bol gól," opísal Regenda svoj prvý zásah v pozápasovom rozhovore.
VIDEO: Veľká šanca Pavla Regendu
V úvode druhej časti bol Regenda na trestnej lavici za podrazenie a súper zvýšil na 4:1, neskôr pridal aj piaty gól. V 30. minúte však korigoval na 2:5, v závere tretej tretiny aj na 3:7.
"Naozaj dobrý výkon. Korčuľoval po celom ľade. Je zrejmé, že streliť dnes hetrik je v NHL niečo výnimočné. Veľký palec hore, že sa mu to podarilo," poznamenal na adresu slovenského útočníka jeho spoluhráč William Eklund.
Trojgólový zápis by mohol Regendovi pomôcť, aby strávil v prvom tíme "žralokov" viac ako jeden či dva zápasy. Priestor dostával len zriedka. Doteraz hral najmä za San Jose Barracuda v AHL.
„Dal som viac gólov tu ako za Barracudu. Som šťastný. Neviem čo bude ďalej, užívam si každý deň v NHL a snažím sa robiť, čo môžem," dodal Regenda, ktorý na farme za San Jose Barracuda strelil štyri góly v 28 dueloch.
Prehra 3:7 však v noci zatienila vynikajúci výkon Slováka a v pozápasových rozhovoroch tak museli riešiť aj chyby.
„Samozrejme, mám radosť, že som dal tri góly, ale mrzí ma prehra. Nehrali sme dobre. Mali sme zlý začiatok, rýchlo sme dostali tri góly a potom je ťažké hrať s takým tímom ako je Tampa.
Sú veľmi rýchli a skúsení a ťažko sa proti nim hrá. Po troch inkasovaných góloch si zobral tréner timeout a chcel nás trochu zobudiť," dodal Regenda, ktorý bol sebakritický.
„Spravil som nejaké chyby v našej zóne, aj pri prvom góle som sa neskoro vrátil, (Brayden) Point ostal voľný a hráč jeho formátu z takejto šance skóruje. Musím na sebe popracovať po defenzívnej stránke, mám sa ešte čo učiť a musím zlepšovať svoju hru," dodal Regenda.
Priestor na zlepšenie vidí aj tréner Ryan Warsofsky: "Ide do bránky a strieľa góly, čo je pozitívne. Je pre neho fajn, že dal hetrik, ale máme ešte na čom pracovať," povedal Ryan Warsofsky.
VIDEO: Fanúšikovia po treťom góle Regendu zasypali ľad čiapkami
Viacbodový zápas zaznamenal Regenda v NHL naposledy 17. októbra 2022 (0+2) ešte v drese Anaheimu.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: