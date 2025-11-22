VIDEO: Slovákom sa darilo. Regenda prvou hviezdou. Skóroval aj Sýkora a pripomenul sa Chromiak

Pomohol San Jose Barracuda k tretiemu triumfu za sebou.

NEW YORK. Slovenský hokejista Pavol Regenda sa v noci na sobotu blysol v nižšej zámorskej AHL dvoma gólmi a prispel k víťazstvu San Jose Barracuda nad Abbotsfordom 5:3.

Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

San Jose otočilo skóre tromi gólmi v tretej tretine a výrazný podiel na tom mal práve Regenda.

Najskôr v 47. minúte vyrovnal na 3:3 a 74 sekúnd pred sirénou spečatil triumf gólom do prázdnej bránky. Po 15 dueloch v sezóne má na konte sedem bodov (3+4).

VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Abbotsford

Svoj tretí presný zásah v prebiehajúcom ročníku zaznamenal Adam Sýkora a pomohol Hartfordu k víťazstvu 5:2 nad Wilkes-Barre Scranton.

Slovenský útočník spečatil v 56. minúte skóre stretnutia, na konte má zatiaľ päť bodov (3+2) v 16 zápasoch. 

VIDEO: Gól Adama Sýkoru

Bodoval aj ďalší útočník Martin Chromiak, ktorý sa jednou asistenciou podieľal na výhre Ontaria Reign nad Bakersfieldom 3:2.

Do štatistík sa zapísal tretíkrát za sebou, spolu nazbieral v sezóne 11 bodov (6+5) v 16 vystúpeniach.

AHL

