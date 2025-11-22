VIDEO: Slovákom sa darilo. Regenda prvou hviezdou. Skóroval aj Sýkora a pripomenul sa Chromiak

NEW YORK. Slovenský hokejista Pavol Regenda sa v noci na sobotu blysol v nižšej zámorskej AHL dvoma gólmi a prispel k víťazstvu San Jose Barracuda nad Abbotsfordom 5:3.
Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.
San Jose otočilo skóre tromi gólmi v tretej tretine a výrazný podiel na tom mal práve Regenda.
Najskôr v 47. minúte vyrovnal na 3:3 a 74 sekúnd pred sirénou spečatil triumf gólom do prázdnej bránky. Po 15 dueloch v sezóne má na konte sedem bodov (3+4).
VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Abbotsford
Svoj tretí presný zásah v prebiehajúcom ročníku zaznamenal Adam Sýkora a pomohol Hartfordu k víťazstvu 5:2 nad Wilkes-Barre Scranton.
Slovenský útočník spečatil v 56. minúte skóre stretnutia, na konte má zatiaľ päť bodov (3+2) v 16 zápasoch.
VIDEO: Gól Adama Sýkoru
Bodoval aj ďalší útočník Martin Chromiak, ktorý sa jednou asistenciou podieľal na výhre Ontaria Reign nad Bakersfieldom 3:2.
Do štatistík sa zapísal tretíkrát za sebou, spolu nazbieral v sezóne 11 bodov (6+5) v 16 vystúpeniach.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: