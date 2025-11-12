VIDEO: Regenda sa rozbieha. Bodoval v druhom zápase za sebou a tešil sa z víťazstva

Sportnet, TASR|12. nov 2025 o 07:32
Pomohol San Jose Barracuda k tretiemu triumfu za sebou.

NEW YORK. Slovenský hokejista Pavol Regenda bodoval v druhom zápase za sebou v zámorskej AHL.

Dvoma asistenciami pomohol San Jose Barracuda k vysokému víťazstvu 7:0 na ľade Abbotsford Canucks. Jeho tím uspel v treťom stretnutí za sebou.

VIDEO: Druhá asistencia Regendu v zápase

Pre Regendu to bol prvý viacbodový zápas od 18. apríla. V tejto sezóne odohral 11 duelov s bilanciou 1+3.

V akcii bol aj útočník Martin Chromiak, jeho Ontario zdolalo Calgary 5:1.

AHL

    dnes 07:32
