Regenda sa výkonmi v príprave približuje k NHL. Je to veľká nádej, vraví tréner

A oni to presne robili a boli za to odmenení, rovnako ako celý tím," uviedol Eakins pre klubový web na adresu produktívnej štvrtej lajny.

"Myslím si, že Granter (Derek Grant), Jonesy (Max Jones) a Regenda hrali väčšinu zápasu tak, ako si to predstavujeme. Nič komplikované, jednoduchá hra, ktorá si vyžaduje veľa vôle a zanietenia.

"Snažím sa na ľade spoznávať všetkých hráčov. Dnes som požiadal Granta o radu, čo mám zlepšiť počas hry v oslabeniach. Usilujem sa od každého sa niečo priučiť, aby som sa zlepšoval. Myslím si, že sa mi to počas kempu darí.

Regenda robí v príprave všetko pre to, aby sa udržal v kádri Ducks a sezónu začal v prvom tíme. "Som bližšie, ale ešte stále ďaleko," povedal slovenský krídelník pre Orange County Register ešte pred utorkovým stretnutím. V ňom naplno predviedol svoje schopnosti.

Pracujem na detailoch, ako hrať v priestoroch okolo bránky, to sú miesta, z ktorých viem dávať góly. Pracujem na tom, lebo sa chcem prebojovať do NHL, to je môj sen."

Bronzovému medailistovi zo ZOH v Pekingu a najlepšiemu slovenskému strelcovi na tohtoročných MS sa po úspešnom nováčikovskom kempe "káčerov" strelecky darí aj v tom hlavnom.

"Chalani tu sú šikovnejší, vedia podržať puk, lepšie si prihrať. To mi viac vyhovuje. Dva roky som hral na Slovensku najvyššiu súťaž, takže som si už zvykol na mužský hokej. Cítim sa oveľa lepšie a chcem v tom pokračovať," zdôraznil.