Splnil sa mi sen, vraví Regenda. Mal by byť na seba hrdý, odkazuje tréner

"Zasiahlo ma to, keď som to zistil. Celý život pracujem práve pre toto. Splnil sa mi sen. Stále si asi neuvedomujem, čo to znamená a aké to bude, ale som veľmi šťastný."

Dvadsaťdvaročný nedraftovaný Slovák začne vôbec prvý ročník v zámorí. Predtým pôsobil prevažne na Slovensku, zo zahraničia si vyskúšal Švédsko a Fínsko.

Trénera zaujal svojím postojom k sebe samému.

"Jednou z najdôležitejších vecí nielen hráčov, ale aj ľudí je schopnosť spravodlivo sa ohodnotiť," povedal Dallas Eakins.

"On to vie. Keď odohrá zlý zápas, nie je to z jeho strany odfúknutie typu: No dobre, mal som len jednu ťažkú noc. Pochopil, že nehral dobre, a to je to, čo chcete vidieť. Dokázal na to skvelo odpovedať. Na to, čo dokázal v príprave, by mal byť hrdý."