Regendov cieľ v zámorí? Ak príde šanca, musím ju využiť, hovorí

"Nebude to vôbec jednoduché, pretože nie som v zápasovom tempe a začneme pekne z ostra. Potom bude nasledovať hlavný kemp Ducks.

V lete sa pripravoval aj s materským klubom HK Dukla Ingema Michalovce.

"Musím dať do každého cvičenia všetko a ak príde šanca, využiť ju. Urobím všetko pre to, aby som si zahral za Anaheim. Viacerých hráčov som už videl a všetko sú to rýchli a veľkí chlapi. Dopĺňajú ich ručičky ako Zegras či MacTavish.