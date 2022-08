Láka ho Hollywood i pláže. Regendu Anaheim očaril, vie, kde musí pridať

S tímom Anaheim Ducks už absolvoval úvodný kemp. Na ňom sa zoznámil s novými ľuďmi aj s prostredím. Kalifornské pláže zatiaľ nestihol bližšie preskúmať, no verí, že na to bude mať čas v priebehu sezóny.

So všetkými som sa rád opäť stretol. Či už to bol Roman Žitný, Peter Galamboš, Jakub Suja, Stano Škorvánek a ďalší. S ostatnými chlapcami, ktorí prišli do tímu, som sa poznal, keďže sme nastupovali proti sebe v extralige. Je skvelé, že väčšina chlapcov sa navzájom pozná a majú hneď uvoľnenú atmosféru. Partia v Michalovciach zatiaľ vyzerá veľmi fajn.

Cítim sa super. Najmä som vďačný Michalovciam, že sa s nimi môžem pripravovať a chodiť na ľad. Pre nich je to tvrdá príprava a ja som tam, takpovediac, navyše. Stále je skvelé byť doma a vidieť chlapcov, s ktorými som odohral posledné sezóny. Zároveň som sa tešil aj na nových ľudí, ktorí prišli do tímu a mohol som sa s nimi zoznámiť.

Leto trávite v Michalovciach. Neďaleko mesta je vodná nádrž Zemplínska šírava, ktorá je najmä v letných mesiacoch mimoriadne populárna. Chodievate tam často?

Práve odtiaľ idem, bol som sa trochu okúpať a zrelaxovať. Stále mám letnú prípravu, čiže často behávam a pracujem na kondičnej stránke. Skombinoval som to s ľadom. Keď mám trochu voľného času, ideme si aj s kamarátmi zaplávať na Šíravu. Je to naše slovenské more. Pri vode si človek vždy veľmi dobre oddýchne. Je to paráda, že za takýmto relaxom nemusíme cestovať ďaleko.