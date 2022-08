Syn Petra Šťastného v NHL nekončí, podpísal s favoritom

Pre syna slávneho Slováka Petra Šťastného to bude už piate pôsobisko v NHL. Na drafte si ho v druhom kole roku 2005 vybralo Colorado, kde svoju kariéru odštartoval. O deväť rokov na to zamieril do St. Louis, následne hral za Winnipeg aj Vegas.

Hráč so slovenskými koreňmi vletel do NHL vo veľkom štýle. Svoju prvú sezónu odohral v ročníku 2006/07. V 82 zápasoch získal 78 bodov a bol jedným z finalistov na Calder Trophy pre najlepšieho nováčika sezóny.

Paul Stastny je reprezentant USA. Najväčším úspechom v ich drese je pre neho strieborná medaila z olympiády 2010.