Slafkovského hviezdny spoluhráč nie je spokojný. Chcel by hrať viac, hovorí

Na ľade trávil viac ako 15 minút na zápas, no situácia sa zmenila a aktuálne je to menej. A to ho frustruje.

"Chcel by som hrať viac. Kto by nechcel? Nechcem sa do toho príliš púšťať, ale keď ste na ľade iba 10 minút, je náročné dostať sa do rytmu. Ale stále musíte robiť maximum," povedal pred štartom Turnaja štyroch krajín.



Tam sa Laine predstaví vo fínskom výbere. Prvý duel odohrá už v piatok 14. februára proti hokejistom USA. Prvé stretnutie podujatia sa už skončilo. Domáca Kanada zdolala Švédsko 4:3 po predĺžení.