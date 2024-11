Svitá na lepšie časy pre Montreal? Hviezdny útočník po zranení prvýkrát trénoval naplno

NEW YORK. Fínsky hokejista Patrik Laine by by sa čoskoro mohol objaviť na zápasovej súpiske Montrealu Canadiens.

Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý prišiel do kanadského klubu NHL v auguste výmenou z Columbusu, v pondelok prvýkrát od zranenia kolena trénoval so spoluhráčmi v plnom nasadení.

Minulý týždeň sa ešte počas tréningu musel vyhýbať kontaktom. Informoval o tom portál TSN.