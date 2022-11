Hviezdny Laine si poranil členok. Vynechá niekoľko týždňov

Kľúčový forvard pre zranenie členka vynechá podľa odhadov tri až štyri týždne. Zranenie utrpel v sobotu v zápase proti New Yorku Islanders.

Sezóna je ešte len v pätine, no je to už druhá Fínova maródka. V úvodnom zápase ročníka 2022/23 si poranil lakeť a mal pauzovať rovnako dlho, no vrátil sa skôr, ako sa predpokladalo.

V ôsmich stretnutiach má na konte dva góly a rovnaký počet asistencií. V Columbuse po prestupe z Winnipegu odohral zatiaľ 109 duelov a zaznamenal 81 bodov.