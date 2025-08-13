Patrí k symbolom nórskeho hokeja. Bradatý veterán ukončil kariéru

ŠTOKHOLM. Nórsky hokejový útočník Patrick Thoresen ukončil vo veku 41 rokov aktívnu kariéru.

Počas nej štartoval na desiatich MS, troch ZOH a pôsobil aj v NHL. Informáciu o jeho konci kariéry priniesol švédsky klub Djurgarden IF, za ktorý odohral uplynulú sezónu.

Thoresen získal na svetových šampionátoch celkovo 55 kanadských bodov (23+32) a v tomto ukazovateli je medzi nórskymi hráčmi druhý za Mathisom Olimbom (69).

V roku 2012 bol s 18 bodmi (7+11) druhý v kanadskom bodovaní MS vo Fínsku a dostal sa do All star tímu turnaja.

Nikdy neprešiel draftom NHL, no v najprestížnejšej súťaži si predsa len zahral, keď v rokoch 2006 - 2008 nastúpil v dresoch Edmontonu a Philadelphie do 120 zápasov, v ktorých nazbieral 26 bodov (6+20).

Jeho kariéra sa odvíjala najmä v popredných európskych kluboch. V rokoch 2011 a 2015 triumfoval v KHL, v zbierke úspechov má aj dva tituly z nórskej ligy a viacero individuálnych ocenení.

Vo svojej poslednej sezóne pôsobil v druhej najvyššej súťaži a so 41 bodmi (14+27) v 48 zápasoch bol najproduktívnejší hráč Djurgardenu v základnej časti.

