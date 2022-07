Hráč, ktorý je symbolom klubu. San Jose prvýkrát vyradí číslo na drese

"On symbolizuje náš klub rovnako ako ho symbolizuje naše logo a modrozelená farba. Tešíme sa na oslavu jeho úžasného odkazu v NHL s Patrickovou rodinou, priateľmi a zástupmi fanúšikov, z ktorých mnohí boli v aréne, keď Patrick prvýkrát vstúpil na ľad v San Jose v roku 1997," poznamenal Becher.

Marleau nastúpil v 23 sezónach NHL, pričom v základnej časti odohral rekordných 1779 duelov. Dlhoročný rekord Gordieho Howea v počte zápasov prekonal 21. apríla 2021 a napokon ho vylepšil o 12 duelov.

V roku 1997 ho Sharks draftovali z celkového 2. miesta. V ich organizácii pôsobil prevažnú časť kariéry. Prvýkrát z klubu odišiel až v roku 2017 a v snahe získať Stanleyho pohár zamieril na dve sezóny do Toronta. V roku 2019 sa vrátil do San Jose, ale tesne pred uzávierkou výmen ho Sharks poslali do Pittsburghu.